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- Украина
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Как фото обломков "Шахедов" помогают агрессору: подробности
Враг анализирует соцсети: фото пораженных дронов позволяют ему модифицировать маршруты атак.
Фотографии работы ПВО или обломков дронов, выложенных онлайн, могут стать частью разведданных для противника. Даже бортовые номера дронов позволяют врагу точно идентифицировать маршрут и зону поражения.
Об этом сообщил соучредитель DroneUA Валерий Яковенко в эфире Киев24.
Яковенко добавляет: «Шахеды» могут получать из соцсетей информацию о месте уничтожения своих дронов в реальном времени. Это чревато возможностью изменять маршруты атаки еще во время полета, что снижает эффективность ПВО.
Разработки такими средствами уже ведутся — РФ пытается копировать продвинутые технологии Украины. Несмотря на санкции, агрессор стремится к масштабированию этого вида разведки. Украина должна оставаться на шаг впереди, постоянно обновлять и модернизировать свои системы ПВО и электронной защиты, чтобы противодействовать этим угрозам.
Что делать:
Избегайте публикации фотографий с обломками ПВО или сбитых «Шахедов» в соцсетях.
Перестаньте демонстрировать локацию или бортовые номера.
Следите за обновлениями в правилах защиты информации от официальных структур.
Противодействие информационной разведке становится важной составляющей современной обороны. Без этого даже самая совершенная ПВО может оказаться в ловушке.
Напомним, последние атаки российских дронов-камикадзе типа «Шахед» свидетельствуют об изменении тактики Кремля .
Россияне начали концентрировать удары на одном-двух крупных городах, пытаясь нанести максимальные разрушения и обойти украинскую противовоздушную оборону. «Шахеды» теперь заходят по разным направлениям и летают на высоте до 4–5 км. Такая тактика усложняет работу мобильных огневых групп и снижает эффективность ПВО.