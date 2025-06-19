Как фото обломков "Шахедов" помогают агрессору: подробности

Шахеды

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Фотографии работы ПВО или обломков дронов, выложенных онлайн, могут стать частью разведданных для противника. Даже бортовые номера дронов позволяют врагу точно идентифицировать маршрут и зону поражения.

Об этом сообщил соучредитель DroneUA Валерий Яковенко в эфире Киев24.

Яковенко добавляет: «Шахеды» могут получать из соцсетей информацию о месте уничтожения своих дронов в реальном времени. Это чревато возможностью изменять маршруты атаки еще во время полета, что снижает эффективность ПВО.

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Разработки такими средствами уже ведутся — РФ пытается копировать продвинутые технологии Украины. Несмотря на санкции, агрессор стремится к масштабированию этого вида разведки. Украина должна оставаться на шаг впереди, постоянно обновлять и модернизировать свои системы ПВО и электронной защиты, чтобы противодействовать этим угрозам.

Что делать:

Избегайте публикации фотографий с обломками ПВО или сбитых «Шахедов» в соцсетях.

Перестаньте демонстрировать локацию или бортовые номера.

Следите за обновлениями в правилах защиты информации от официальных структур.

Противодействие информационной разведке становится важной составляющей современной обороны. Без этого даже самая совершенная ПВО может оказаться в ловушке.

Напомним, последние атаки российских дронов-камикадзе типа «Шахед» свидетельствуют об изменении тактики Кремля .

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Россияне начали концентрировать удары на одном-двух крупных городах, пытаясь нанести максимальные разрушения и обойти украинскую противовоздушную оборону. «Шахеды» теперь заходят по разным направлениям и летают на высоте до 4–5 км. Такая тактика усложняет работу мобильных огневых групп и снижает эффективность ПВО.