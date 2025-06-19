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Стрижки, которые подходят абсолютно всем: идеальны для любой формы лица и структуры волос
Это универсальные прически, которые выражают естественную красоту и обладают омолаживающим эффектом. Поэтому стилисты рекомендуют делать их всем, кто хочет выглядеть потрясающе.
Найти для себя стрижку, подходящую к типу лица и структуре локонов — задача не из легких. Однако есть несколько причесок, которые считаются универсальными, они подчеркивают естественную привлекательность, придают тонким волосам объем и структурируют непослушные пряди в правильную форму. К тому же, они уже давно считаются классическими, поэтому никогда не выйдут из моды. Рассказываем, какие три лучшие стрижки, которые идеально подойдут абсолютно каждой женщине.
Лонг-боб
Эта стрижка уже давно стала трендовой классикой, и недаром. Ее длина до плеч или чуть ниже визуально вытягивает лицо, выражая скулы и убирая ненужную тяжесть в зоне подбородка. Удлиненный боб подходит как круглолицым дамам, так и обладательницам квадратной и овальной формы лица. Стрижка отлично смотрится и на прямых, и на волнистых волосах. Она придает локонам экстраординарный объем, не требует укладки и «стирает» несколько лишних лет.
Каскад
Каскад — это настоящее спасение для тех женщин, которые хотят структуры и динамики в своей прическе, а также имеют тонкие ослабленные волосы. Благодаря градации прядей локоны становятся объемными и визуально более густыми, даже если они тонкие или жидкие. А еще каскад отлично подстраивается под любую форму лица, локоны будут обрамлять его плавно и гармонично, придавая общему образу свежести. Такая стрижка будет идеальной для тех, кто хочет иметь легкий, молодой и игривый вид.
Пикси с удлиненной челкой
Эта смелая стильная стрижка также считается универсальной, ведь подходит абсолютно всем женщинам. А акцентная удлиненная челка помогает скорректировать черты лица: скрыть широкий лоб, замаскировать мелкие морщинки в зоне глаз, смягчить острые углы и выразить скулы. Пикси подходит женщинам с разными формами лица и структурой локонов. Стрижку можно делать как на прямые, так и на волнистые волосы. Прическа добавляет объема в зоне макушки, что особенно нужно, если волосы тонкие и редкие.