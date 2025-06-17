Четыре трендовые стрижки для тонких волос: придают локонам объем и долго держат форму

Какие трендовые стрижки для тонких волос / © www.freepik.com/free-photo

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Тонкие волосы часто кажутся сложными в уходе, они быстро теряют форму, не держат объем и выглядят менее густыми, чем хотелось бы. Однако правильно подобранная стрижка способна кардинально изменить ситуацию, сделать прическу визуально более густой, придать легкость и длительный эффект укладки даже без использования средств для стайлинга. 2025 года в моде — легкость, естественность и текстура. Рассказываем, какие четыре самые модные стрижки, отлично подходят для тонких волос и позволяют выглядеть стильно и эффектно каждый день.

Френч-боб с легкой текстурой

Какие трендовые стрижки для тонких волос / © pixabay.com

Французский боб остается в трендах много лет подряд, и не зря. Эта короткая стрижка с мягкими срезами и небольшой асимметрией придает легкость и объем у корней. Особенно имеет непревзойденный вид на тонких волосах, потому что подчеркивает естественную текстуру прядей и создает эффект густоты. Стрижка не нуждается в сложном уходе, достаточно легкого мусса или спрея с морской солью — и ваш потрясающий образ готов.

Лонг-пикси с объемной верхушкой

Какие трендовые стрижки для тонких волос

Это идеальный вариант для тех, кто хочет короткую, но женственную стрижку. Лонг-пикси — удлиненный вариант классической пикси с объемом на макушке и длинными прядями спереди. Такая форма позволяет визуально увеличить густоту волос и придать прядям правильную структуру. А еще, эта стрижка прекрасно держит форму без укладки. Просто надо помыть волосы и высушить естественным способом.

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Каскад до плеч с легким филированием

Какие трендовые стрижки для тонких волос

Каскад — настоящая классика для тонких волос, которая снова на пике бешеной популярности. Благодаря многоуровневым срезам пряди выглядят более объемно, подвижно и легко. Особенно актуально носить каскад с естественными волнами или мягкими кудрями. Такая стрижка хорошо держит форму и выглядит роскошно, даже если собрать волосы в хвост или пучок.

Каре на одну длину (one-length bob)

Какие трендовые стрижки для тонких волос / © pixabay.com

Эта стрижка вернулась в моду благодаря тренду на минимализм. Каре одной длины отлично подходит для тех, кто хочет добиться эффекта густых волос. Четкий срез придает плотности прядям, а средняя длина волос делает образ изящным и свежим. Для максимального эффекта объема используйте фен с круглой щеткой или диффузором.