Как защититься от комаров: два действительно работающих метода

Как защититься от комаров | / © www.freepik.com/free-photo

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Комары – вечная летняя проблема. На рынке множество средств, обещающих спасти от укусов: аромасвечи, браслеты, спирали, химические и натуральные спреи, ультразвуковые приборы. Но если вам действительно нужна защита от этих надоедливых насекомых, есть только два способа, которые действительно работают.

Об этом рассказывает Lifehacker.

Мифы прочь: что не работает

Аромасвечки с цитронеллой не эффективнее обычных — комаров они практически не сдерживают. Светодиодные ловушки и браслеты также не обеспечивают полноценную защиту — максимум, что они делают, это отпугивают частично от одного участка тела, например запястья. В реальности комаров не пугает свет, а для серьезной защиты требуются другие подходы.

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1. Выбирайте спрей с проверенными ингредиентами

Самый надежный вариант – спрей с содержанием DEET, пикаридина или масла лимонного эвкалипта. Эти вещества научно подтвержденно эффективны против комаров. Проверить качество средства легко – ищите на упаковке регистрационный номер EPA (Агентства по охране окружающей среды США).

Несмотря на прошлые опасения, DEET безопасен, если использовать его по назначению. К примеру, спрей Cutter Skinsations с 7% DEET не имеет резкого запаха и не оставляет липкой пленки. Для умеренного использования этого процента достаточно, но в экстремальных условиях, например в болотах, лучше выбирать более сильные концентрации.

2. Вентилятор – удивительно эффективное решение

Комары – плохие летчики. Им тяжело летать в условиях подвижного воздуха, поэтому даже обычный вентилятор может создать для них непреодолимое препятствие. Достаточно недорогого бытового устройства, чтобы держать насекомых на расстоянии, особенно если вы отдыхаете на террасе или во дворе.

Дополнительные советы

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Избегайте стоячей воды во дворе: лужи, открытые ведра или вазоны – идеальное место для размножения комаров.

Надевайте длинную одежду, если погодные условия позволяют.

Избегайте пребывания на улице в сумерках и рассвете, когда комары наиболее активны.

Если хотите наслаждаться летними вечерами на свежем воздухе, не тратьте деньги на сомнительные аксессуары. Спрей + вентилятор – вот ваше лучшее оружие против комаров.