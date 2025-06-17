Як захиститися від комарів: два методи, які дійсно працюють

Як захиститися від комарів. / © www.freepik.com/free-photo

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Комарі — вічна літня проблема. На ринку безліч засобів, які обіцяють врятувати від укусів: аромасвічки, браслети, спіралі, хімічні та натуральні спреї, ультразвукові прилади. Але якщо вам справді потрібен захист від цих надокучливих комах, є лише два способи, які дійсно працюють.

Про це розповідає Lifehacker.

Міфи — геть: що не працює

Аромасвічки з цитронеллою не ефективніші за звичайні — комарів вони практично не стримують. Світлодіодні пастки та браслети також не забезпечують повноцінного захисту — максимум, що вони роблять, це частково відлякують від однієї ділянки тіла, наприклад зап’ястя. У реальності комарів не лякає світло, а для серйозного захисту потрібні інші підходи.

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1. Обирайте спрей із перевіреними інгредієнтами

Найнадійніший варіант — спрей із вмістом DEET, пікаридину або олії лимонного евкаліпта. Ці речовини науково підтверджено ефективні проти комарів. Перевірити якість засобу легко — шукайте на упаковці реєстраційний номер EPA (Агентства з охорони довкілля США).

Попри минулі побоювання, DEET є безпечним, якщо використовувати його за призначенням. Наприклад, спрей Cutter Skinsations із 7% DEET не має різкого запаху і не залишає липкої плівки. Для помірного використання цього відсотка достатньо, але в екстремальних умовах, наприклад у болотах, краще обирати сильніші концентрації.

2. Вентилятор — на диво ефективне рішення

Комарі — погані льотчики. Їм важко літати в умовах рухомого повітря, тож навіть звичайний вентилятор може створити для них непереборну перешкоду. Достатньо недорогого побутового пристрою, аби тримати комах на відстані, особливо якщо ви відпочиваєте на терасі чи у дворі.

Додаткові поради

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Уникайте стоячої води на подвір’ї: калюжі, відкриті відра чи вазони — ідеальне місце для розмноження комарів.

Одягайте довгий одяг, якщо погодні умови дозволяють.

Уникайте перебування надворі в сутінках і світанку, коли комарі найактивніші.

Якщо хочете насолоджуватись літніми вечорами на свіжому повітрі, не витрачайте гроші на сумнівні аксесуари. Спрей + вентилятор — ось ваша найкраща зброя проти комарів.