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Як захиститися від комарів: два методи, які дійсно працюють
Якщо вам потрібен захист від цих надокучливих комах, є лише два способи, які дійсно працюють: вентилятор та спрей.
Комарі — вічна літня проблема. На ринку безліч засобів, які обіцяють врятувати від укусів: аромасвічки, браслети, спіралі, хімічні та натуральні спреї, ультразвукові прилади. Але якщо вам справді потрібен захист від цих надокучливих комах, є лише два способи, які дійсно працюють.
Про це розповідає Lifehacker.
Міфи — геть: що не працює
Аромасвічки з цитронеллою не ефективніші за звичайні — комарів вони практично не стримують. Світлодіодні пастки та браслети також не забезпечують повноцінного захисту — максимум, що вони роблять, це частково відлякують від однієї ділянки тіла, наприклад зап’ястя. У реальності комарів не лякає світло, а для серйозного захисту потрібні інші підходи.
1. Обирайте спрей із перевіреними інгредієнтами
Найнадійніший варіант — спрей із вмістом DEET, пікаридину або олії лимонного евкаліпта. Ці речовини науково підтверджено ефективні проти комарів. Перевірити якість засобу легко — шукайте на упаковці реєстраційний номер EPA (Агентства з охорони довкілля США).
Попри минулі побоювання, DEET є безпечним, якщо використовувати його за призначенням. Наприклад, спрей Cutter Skinsations із 7% DEET не має різкого запаху і не залишає липкої плівки. Для помірного використання цього відсотка достатньо, але в екстремальних умовах, наприклад у болотах, краще обирати сильніші концентрації.
2. Вентилятор — на диво ефективне рішення
Комарі — погані льотчики. Їм важко літати в умовах рухомого повітря, тож навіть звичайний вентилятор може створити для них непереборну перешкоду. Достатньо недорогого побутового пристрою, аби тримати комах на відстані, особливо якщо ви відпочиваєте на терасі чи у дворі.
Додаткові поради
Уникайте стоячої води на подвір’ї: калюжі, відкриті відра чи вазони — ідеальне місце для розмноження комарів.
Одягайте довгий одяг, якщо погодні умови дозволяють.
Уникайте перебування надворі в сутінках і світанку, коли комарі найактивніші.
Якщо хочете насолоджуватись літніми вечорами на свіжому повітрі, не витрачайте гроші на сумнівні аксесуари. Спрей + вентилятор — ось ваша найкраща зброя проти комарів.