Кровавые удары РФ: какой реакции Украина ожидает от G7

Сергей Кислица

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Украина ожидает, что партнеры усилят действия по предоставлению нашему государству ПВО. Кроме этого, необходимо необходимое количество ракет к системам.

Об этом в эфире «Мы Украины» сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

По его словам, Украина ожидает мощной реакции в Кананаскисе, где продлится саммит G7. Он отмечает: российские атаки вызывают шок как у украинцев, так и за рубежом.

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«Мы надеемся, что за этим шоком, который очевиден не только в Украине, а за рубежом, будут следовать конкретные действия. Они должны заключаться не только в оказании гуманитарной помощи Украине, которую мы невероятно ценим — мы также ожидаем, что будут усилены действия наших партнеров по предоставлению нам достаточного количества ПВО и ракет в системы ПВО», — отметил он.

Атака РФ по Киеву: коротко

Ночью 17 июня русские войска нанесли массированный удар по Киеву. Враг применил беспилотники типа «Шахед» и баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые.

По словам президента Владимира Зеленского, это был один из самых страшных ударов по столице.

Власти сообщили, что:

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в Соломенском районе вражеские БпЛА попали в общежитие. К счастью, пожар не возник. Российская ракета попала в 9-этажный жилой дом. В настоящее время идет спасательная операция и разбор завалов. Также поврежден 5-этажный жилой дом, лицей-интернат и СТО. Обломки сбитых вражеских целей рухнули на нескольких локациях в зоне нежилой застройки;

В Святошинском районе БпЛА попал в 12-этажный жилой дом, повредив лифтовую шахту и близлежащую квартиру. Также зафиксирован пожар в зоне нежилой застройки;

В Дарницком районе были повреждены лицей и детский сад, а также 20-этажный жилой дом. Зафиксированы выбитые окна в многоквартирных домах на нескольких локациях, а также повреждение здания и поезда Укрзализныци. Возникли возгорания на нескольких объектах.

В Днепровском районе обломки сбитой враждебной цели, повредившие стену одного из жилых домов и контактную сеть Укрзализныци;

В Подольском районе зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей на нескольких локациях без значительных повреждений;

в Оболонском районе поврежден частный автомобиль;

в Шевченковском районе повреждены окна зданий и автомобилей, а также возникли пожары, ликвидированные ГСЧС.

В ОПУ отреагировали на кровавые обстрелы Киева. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Россия сознательно убивает гражданских в обычных домах.

«Именно так воюют автократии. Оружием из Ирана, из КНДР, ракетами с западными компонентами. Ядерное государство может просто убивать гражданских в домах, отказываться прекращать огонь, и не получать необходимой реакции от цивилизованного мира. Почему? И сколько еще должно погибнуть наших людей и детей?»

Предварительно известно о 19 погибших в Киеве. Но под завалами, к сожалению, еще могут находиться люди.