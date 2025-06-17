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Кровавые удары РФ: какой реакции Украина ожидает от G7
Россияне 17 июня нанесли массированный удар по Киеву, унесшему жизни гражданских.
Украина ожидает, что партнеры усилят действия по предоставлению нашему государству ПВО. Кроме этого, необходимо необходимое количество ракет к системам.
Об этом в эфире «Мы Украины» сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
По его словам, Украина ожидает мощной реакции в Кананаскисе, где продлится саммит G7. Он отмечает: российские атаки вызывают шок как у украинцев, так и за рубежом.
«Мы надеемся, что за этим шоком, который очевиден не только в Украине, а за рубежом, будут следовать конкретные действия. Они должны заключаться не только в оказании гуманитарной помощи Украине, которую мы невероятно ценим — мы также ожидаем, что будут усилены действия наших партнеров по предоставлению нам достаточного количества ПВО и ракет в системы ПВО», — отметил он.
Атака РФ по Киеву: коротко
Ночью 17 июня русские войска нанесли массированный удар по Киеву. Враг применил беспилотники типа «Шахед» и баллистические ракеты. Есть погибшие и раненые.
По словам президента Владимира Зеленского, это был один из самых страшных ударов по столице.
Власти сообщили, что:
в Соломенском районе вражеские БпЛА попали в общежитие. К счастью, пожар не возник. Российская ракета попала в 9-этажный жилой дом. В настоящее время идет спасательная операция и разбор завалов. Также поврежден 5-этажный жилой дом, лицей-интернат и СТО. Обломки сбитых вражеских целей рухнули на нескольких локациях в зоне нежилой застройки;
В Святошинском районе БпЛА попал в 12-этажный жилой дом, повредив лифтовую шахту и близлежащую квартиру. Также зафиксирован пожар в зоне нежилой застройки;
В Дарницком районе были повреждены лицей и детский сад, а также 20-этажный жилой дом. Зафиксированы выбитые окна в многоквартирных домах на нескольких локациях, а также повреждение здания и поезда Укрзализныци. Возникли возгорания на нескольких объектах.
В Днепровском районе обломки сбитой враждебной цели, повредившие стену одного из жилых домов и контактную сеть Укрзализныци;
В Подольском районе зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей на нескольких локациях без значительных повреждений;
в Оболонском районе поврежден частный автомобиль;
в Шевченковском районе повреждены окна зданий и автомобилей, а также возникли пожары, ликвидированные ГСЧС.
В ОПУ отреагировали на кровавые обстрелы Киева. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Россия сознательно убивает гражданских в обычных домах.
«Именно так воюют автократии. Оружием из Ирана, из КНДР, ракетами с западными компонентами. Ядерное государство может просто убивать гражданских в домах, отказываться прекращать огонь, и не получать необходимой реакции от цивилизованного мира. Почему? И сколько еще должно погибнуть наших людей и детей?»
Предварительно известно о 19 погибших в Киеве. Но под завалами, к сожалению, еще могут находиться люди.