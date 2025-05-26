США больше не готовы помогать Украине системами Patriot - WP

Patriot. / © соцмережі

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Растет обеспокоенность украинских властей из-за нехватки современных средств ПВО, особенно систем Patriot, необходимых для перехвата баллистических ракет. По словам шести западных и украинских чиновников, Вашингтон больше не стремится посылать эти комплексы как помощь, а только обсуждает возможность их продажи.

Об этом пишет The Washington Post.

В ВСУ подтверждают, что во время массированной атаки 25-26 мая девять баллистических ракет прошли беспрепятственно. Это произошло даже несмотря на размещение Patriot возле Киева. Удар нанес новые потери критической инфраструктуре Украины, которая уже пострадала в 2023-2024 годах.

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Американская администрация поощряет союзников по НАТО передать Украине свои Patriot, но ни одна из стран не хочет расставаться с ними. Украинские чиновники отмечают: администрация Трампа готова продавать ракеты, но не предоставлять их бесплатно.

"Они думают, как деловые люди. Если я вам что-то даю - вы должны дать что-то вместо этого", - сказал один из украинских чиновников.

На этом фоне Германия согласилась передать ракеты Patriot и четыре комплекса IRIS-T – эффективные против крылатых, но не баллистических ракет. В самих США компания Raytheon до сих пор только расширяет производство, поэтому правительство сохраняет ограниченное количество комплексов на случай потенциальных угроз, в том числе со стороны Ирана.

Между тем, Россия увеличивает объемы атак. Только за выходные она выпустила 900 дронов и 65 крылатых ракет, а также использовала северокорейские ракеты KN-23 в 6 из 9 баллистических атак. По оценкам украинской разведки, таких ракет из Северной Кореи Россия получила не менее 250.

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Ранее сообщалось, что в ВСУ закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов SAMP/T. Украина также за полтора года не получила ракеты для ЗРК Crotale. Украинское ПВО не справляется с усилением российских ударов.