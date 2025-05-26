Зенитный ракетный комплекс SAMP/T / © Министерство обороны Франции

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У ВСУ закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов SAMP/T. Украина также за полтора года не получила ни одной ракеты для ЗРК Crotale. Украинская ПВО не справляется с усилением российских ударов.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

Киев, Одесса, Кривой Рог, Днепр — все подвергаются почти ежедневным атакам. По данным Воздушных сил Украины, за последние 20 дней россияне запустили более 2000 беспилотников Shahed. В ночь на 25 мая — 300 дронов и 69 ракет, тогда как накануне — 250 дронов и 14 баллистических ракет.

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«Мы постепенно приближаемся к моменту, когда Россия сможет запускать более 1000 Shahed в сутки», — прогнозирует руководитель Центра поддержки воздушной разведки Мария Берлинская.

В статье указано, что гибель гражданских, которые не имеют возможности или желания спускаться в укрытия, стала почти ежедневным явлением. Только 25 мая погибло 12 человек, среди них — трое детей.

ПВО Украины перегружена

Защита территории Украины становится все сложнее. Количество атакующих средств (дроны, крылатые и баллистические ракеты), их разнообразие и сложные маршруты перегружают украинскую систему ПВО.

В 2024 году удалось создать многослойную оборону из мобильных групп, среднего и дальнего действия, самолетов, вертолетов и средств радиоэлектронной борьбы. Тогда уровень уничтожения Shahed достигал 90%. Сейчас — падает до 30%.

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«С января дроны летают не на 200 м, а на высоте 2000 — 3000 м. Мы больше не можем достать их зенитками. А когда они атакуют в пике на скорости более 500 км/ч — это почти невозможно поразить», — рассказал заместитель командира ПВО в одесском регионе «Якут».

К тому же, дроны уже производятся в России, под Казанью, несут втрое больший заряд (90 кг) и имеют взрывчатку разного типа: осколочную, кассетную, зажигательную, термобарическую.

Одесский тупик и дефицит ракет

Положение Одессы на берегу моря — еще одна проблема.

«Мы не можем разместить антенны в море для дезориентации дронов, а истребители не рискуют летать над водой — их подстерегают ракеты из Крыма», — говорит «Якут».

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Ракеты, способные сбивать Shahed, слишком дорогие, а их катастрофически не хватает. Украинцы работают над решением — дрон-баран, управляемый искусственным интеллектом, который в 20-50 раз дешевле своей цели.

«Россияне анализируют каждую атаку, ищут слабые места, применяют сложные траектории, маневры, физические и электронные ложные цели. Их цель — истощить нас и прорвать оборону», — рассказал командир батареи из 30 военных на юге Артем.

У его подразделения есть ЗРК NASAMS, С-300, но нет средств для полноценной защиты от баллистических ракет.

«Нам критически нужны Patriot, Iris-T, SAMP/T. Юг вообще не прикрыт от баллистики», — говорит Артем.

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По данным источников Le Monde, Украина не получила ни одной ракеты для Crotale за полтора года, а ракеты для SAMP/T закончились.

Украина применяет креатив для защиты неба

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат верит в победу креатива.

«Есть подразделения, которые уже уничтожили более 100 Shahed. Но теперь они несут до 16 модулей антиглушения. Для уничтожения одного дрона нужно значительно больше средств РЭБ», — сказал Игнат.

Он с радостью отмечает участие истребителей F-16 и Mirage 2000-5F, которые 25 мая смогли сбить несколько целей. Однако ни одна из девяти баллистических ракет той ночью не была перехвачена.

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"У нас не хватает ракет. Есть Patriot вокруг Киева, но они не гарантируют защиту на 100%. Их радиус — всего 25 км. А ракеты «Искандер» маневрируют и используют ловушки, обманывая Patriot», — объяснил спикер Воздушных сил.

Издание отмечает, что происходит битва между усовершенствованным «мечом» и истощенным «щитом». И пока что меч побеждает.

«Но Украина отвечает новыми воздушными ударами — сейчас запускает более 100 дронов в ночь в сторону России. Эскалация продолжается. И ее остановка пока не просматривается», — резюмируется в статье.

Напомним, накануне The Economist писало, что Россия может готовиться к масштабной воздушной кампании против Украины с применением сотен, а впоследствии и тысяч «Шахедов" за одну атаку. В то же время украинское ПВО истощается, а новые поставки иностранной помощи под вопросом. Если дипломатический процесс остановится, а атаки РФ усилятся, критической инфраструктуре Украины грозит еще больший риск.

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К слову, в ночь на 26 мая российская армия третьи сутки подряд массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Есть повреждения в Киеве и области, в пригороде Харькова, Одесской, Хмельницкой, Запорожской областях.