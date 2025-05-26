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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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В України закінчилися ракети до ППО SAMP/T — Le Monde

Українська ППО стикається зі зростальними викликами: дефіцит ракет для ЗРК SAMP/T та Crotale, а також зміна тактики російських атак призводять до зниження ефективності відбиття ударів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Зенітний ракетний комплекс SAMP/T

Зенітний ракетний комплекс SAMP/T / © Міністерство оборони Франції

У ЗСУ закінчилися ракети для зенітних ракетних комплексів SAMP/T. Україна також за півтора року не отримала жодної ракети для ЗРК Crotale. Українська ППО не справляється з посиленням російських ударів.

Про це повідомляє Le Monde із посиланням на джерела.

Київ, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро — усі зазнають майже щоденних атак. За даними Повітряних сил України, за останні 20 днів росіяни запустили понад 2000 безпілотників Shahed. У ніч проти 25 травня — 300 дронів і 69 ракет, тоді як напередодні — 250 дронів і 14 балістичних ракет.

«Ми поступово наближаємося до моменту, коли Росія зможе запускати понад 1000 Shahed на добу», — прогнозує очільниця Центру підтримки повітряної розвідки Марія Берлінська.

У статті вказано, що загибель цивільних, які не мають змоги або бажання спускатися до укриття, стала майже щоденним явищем. Тільки 25 травня загинуло 12 осіб, серед них — троє дітей.

ППО України перевантажена

Захист території України стає дедалі складнішим. Кількість атакувальних засобів (дрони, крилаті та балістичні ракети), їх різноманітність і складні маршрути перевантажують українську систему ППО.

2024 року вдалося створити багатошарову оборону з мобільних груп, середньої та дальньої дії, літаків, вертольотів і засобів радіоелектронної боротьби. Тоді рівень знищення Shahed сягав 90%. Зараз — падає до 30%.

«Від січня дрони літають не на 200 м, а на висоті 2000 — 3000 м. Ми більше не можемо дістати їх зенітками. А коли вони атакують у піке на швидкості понад 500 км/год — це майже неможливо уразити», — розповів заступник командира ППО в одеському регіоні «Якут».

До того ж, дрони вже виробляються в Росії, під Казанню, несуть утричі більший заряд (90 кг) і мають вибухівку різного типу: уламкову, касетну, запальну, термобаричну.

Одеський глухий кут і дефіцит ракет

Положення Одеси на березі моря — ще одна проблема.

«Ми не можемо розмістити антени в морі для дезорієнтації дронів, а винищувачі не ризикують літати над водою — їх підстерігають ракети з Криму», — каже «Якут».

Ракети, здатні збивати Shahed, надто дорогі, а їх катастрофічно не вистачає. Українці працюють над рішенням — дрон-баран, керований штучним інтелектом, який у 20-50 разів дешевший за свою ціль.

«Росіяни аналізують кожну атаку, шукають слабкі місця, застосовують складні траєкторії, маневри, фізичні й електронні хибні цілі. Їх мета — виснажити нас і прорвати оборону», — розповів командир батареї із 30 військових на півдні Артем.

Його підрозділ має ЗРК NASAMS, С-300, але не має засобів для повноцінного захисту від балістичних ракет.

«Нам критично потрібні Patriot, Iris-T, SAMP/T. Південь узагалі не прикритий від балістики», — каже Артем.

За даними джерел Le Monde, Україна не отримала жодної ракети для Crotale за півтора року, а ракети для SAMP/T закінчилися.

Україна застосовує креатив для захисту неба

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вірить у перемогу креативу.

«Є підрозділи, які вже знищили понад 100 Shahed. Але тепер вони несуть до 16 модулів антиглушіння. Для знищення одного дрона потрібно значно більше засобів РЕБ», — сказав Ігнат.

Він із радістю відзначає участь винищувачів F-16 та Mirage 2000–5F, які 25 травня змогли збити кілька цілей. Однак жодна з дев’яти балістичних ракет тієї ночі не була перехоплена.

«У нас не вистачає ракет. Є Patriot навколо Києва, але вони не гарантують захист на 100%. Їхній радіус — лише 25 км. А ракети «Іскандер» маневрують і використовують пастки, обманюючи Patriot», — пояснив речник Повітряних сил.

Видання зазначає, що відбувається битва між удосконаленим «мечем» і виснаженим «щитом». І поки що меч перемагає.

«Але Україна відповідає новими повітряними ударами — зараз запускає понад 100 дронів на ніч у бік Росії. Ескалація триває. І її зупинка наразі не проглядається», — резюмується у статті.

Нагадаємо, напередодні The Economist писало, що Росія може готуватися до масштабної повітряної кампанії проти України із застосуванням сотень, а згодом і тисяч «Шахедів» за одну атаку. Водночас українська ППО виснажується, а нові постачання іноземної допомоги — під питанням. Якщо дипломатичний процес зупиниться, а атаки РФ посиляться, критичній інфраструктурі України загрожує ще більший ризик.

До слова, у ніч проти 26 травня російська армія третю добу поспіль масовано атакувала Україну дронами і ракетами. Є пошкодження в Києві та області, у передмісті Харкова, Одеській, Хмельницькій, Запорізькій областях.

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