Сходи / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: можна розпочинати невеликі справи, від великих сьогодні краще утриматися.

Реклама

Символ дня: сходи до неба.

Реклама

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, кораловий, теракотовий.

Щасливі камені дня: турмалін, чароїт, шпінель, смарагд.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: через проблеми з кров’ю необхідно утриматися від будь-яких — за винятком екстрених — хірургічних операцій.

Харчування дня: небажано обмежувати себе в їжі, але й переїдати не варто.

Стрижка дня: день для стрижки сьогодні несприятливий — вона може послабити серцево-судинну та ендокринну системи.

Реклама

Магія і містика дня: зняти негатив з будь-яких предметів можна буде за допомогою проточної води.

Сни дня: сни цієї ночі можуть «дати» слушну пораду.

Табу дня: небезпечно спілкуватися з неадекватними та негативно налаштованими людьми.

Цитата дня: «Немає людської душі, яка б витримала спокусу владою» (Платон).

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів