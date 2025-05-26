Ціни на чорний металобрухт у травні 2025 року: скільки платять по регіонах

Металобрухт

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У травні 2025 року чорний металобрухт в Україні залишається затребуваним товаром, який охоче приймають пункти збору вторинної сировини. Стабільний попит на цей ресурс зумовлений його широким застосуванням у промисловості, будівництві та виробництві. Водночас вторинна переробка сталі, заліза чи чавуну дозволяє скоротити витрати енергії та зменшити забруднення довкілля.

Станом на 19 травня 2025 року українці можуть заробити на здачі чорного металобрухту — чормету — у середньому від 3,5 до 7 гривень за кілограм, залежно від області. Найвищі ціни фіксуються на сході України, у промислових регіонах, де значна концентрація металургійних підприємств.

Актуальні ціни на чормет по регіонах

Середня вартість чорного металобрухту на травень 2025 року становить:

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Київська область — від 3,5 до 6,5 грн/кг

Вінницька область — від 5 до 6 грн/кг

Дніпропетровська область — від 5 до 7 грн/кг

Запорізька область — від 5 до 7 грн/кг

Львівська область — від 5 до 5,5 грн/кг

Одеська область — від 5 до 6 грн/кг

Сумська область — від 5 до 6,5 грн/кг

Харківська область — від 5,8 до 6,4 грн/кг

Таким чином, найвищу вартість за кілограм чормету вдається отримати в Дніпропетровській і Запорізькій областях — до 7 гривень. Найнижчі ціни фіксуються в Київській області, де за брухт подекуди пропонують лише 3,5 грн/кг.

Що впливає на ціноутворення

Формування ціни залежить не лише від регіону, а й від типу сировини, її обсягів, логістики та конкретного пункту приймання. Часто більші партії чорного брухту оцінюються дорожче. У сільській місцевості або віддалених районах вартість може бути нижчою через вищі витрати на транспортування або обмежену конкуренцію між пунктами прийому.

Незважаючи на нестабільність світового ринку, в Україні чормет залишається затребуваним. Це пов’язано з розвитком внутрішніх переробних підприємств, зростанням обсягів будівництва та сталим попитом на вторинну сировину.

Ікраїнцям, які планують здати металобрухт, рекомендується:

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попередньо зв’язатися з кількома пунктами прийому для уточнення цін,

сортувати брухт (відокремлювати чорний від кольорового металу),

за можливості здавати більші партії — це дозволяє отримати вигідніший тариф.