Росія обстрілами готує українців до “меморандуму капітуляції” – Портников

Наслідки обстрілів РФ. / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

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Росія послідовно вдається до масованого терору проти мирного населення України, щоб змусити українців прийняти капітуляційні умови.

Про це заявив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

“Росія веде планомірну терористичну діяльність по залякуванню українського населення. Це логіка Кремля — примусити до капітуляції, змусити погодитися на умови завершення війни, які означають ліквідацію української державності та передачу територій РФ”, — підкреслив Портников.

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За його словами, у Кремлі вже готують відповідний «меморандум», що має зафіксувати російські вимоги. Він переконаний: для президента РФ Володимира Путіна та його оточення немає різниці, якою ціною цього досягти — навіть ціною масових жертв як серед українців, так і серед росіян, яких кидають у бій.

“Мешканців території, яку планують приєднати, можна не жаліти. Це філософія Російської держави — як Радянського Союзу, так і нинішньої РФ”, — зазначає оглядач.

Нагадаємо, у Росії заявили, що найближчими днями мають намір передати Україні проєкт меморандуму щодо мирного врегулювання.

Документ має містити “принципи можливого припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей”.

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Він також звернув увагу на те, що вже понад три роки російські війська не можуть досягти поставлених цілей, зокрема — вийти на адміністративні межі Донецької області. У такій ситуації Кремль переключився на тактику суцільного терору.

“Коли фронт зупинився, винними стали цивільні. Їх треба залякати, вигнати, примусити до капітуляції. Це й є логіка терору, яку Росія втілює системно і цинічно”, — резюмував Портников.