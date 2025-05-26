Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн вирішив відкласти 50-відсоткові мита для ЄС.

Про це він написав у Truth Social.

«Сьогодні я отримав дзвінок від Урсули фон дер Ляєн, президентки Європейської комісії, з проханням подовжити термін до 1 червня щодо 50% тарифу у сфері торгівлі з Європейським Союзом. Я погодився на подовження — до 9 липня 2025 року», — зазначив він.

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Розмову підтвердила також Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що ЄС та США мають найбільш значущі та тісні торговельні відносини у світі, а Європа готова швидко й рішуче просувати переговори.

Нагадаємо, Трамп заявив про необхідність запровадження 50-відсоткового мита щодо товарів, вироблених у Євросоюзі. Трамп також стверджує, що Євросоюз був сформований нібито для того, щоб здобути перевагу над США у торговельній сфері.

Президент США додав, що митами не обкладатимуться лише ті товари європейських компаній, які виробляються на території Штатів.

Як відомо, 2 квітня Трамп оголосив про запровадження взаємних мит для країн усього світу та початок «торговельної війни». Однак за тиждень глава Білого дому ухвалив рішення відкласти на 90 днів запровадження дзеркальних мит проти інших держав.

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