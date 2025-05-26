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Пошлины на импорт из ЕС — Трамп принял важное решение
Президент США отказался от своей угрозы ввести 50% пошлины на импорт из Европейского Союза в следующем месяце.
Президент США Дональд Трамп после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен решил отложить 50-процентные пошлины для ЕС.
Об этом он написал в Truth Social.
«Сегодня я получил звонок от Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейской комиссии, с просьбой продлить срок до 1 июня насчет 50% тарифов в сфере торговли с Европейским Союзом. Я согласился на продление — до 9 июля 2025 года», — отметил он.
Разговор подтвердил также Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что у ЕС и США наиболее значимые и тесные торговые отношения в мире, а Европа готова быстро и решительно продвигать переговоры.
Напомним, Трамп заявил о необходимости введения 50-процентной пошлины на товары, произведенные в Евросоюзе. Трамп также утверждает, что Евросоюз был сформирован якобы для того, чтобы получить преимущество над США в торговой сфере.
Президент США добавил, что пошлинами не будут облагаться только товары европейских компаний, которые производятся на территории Штатов.
Как известно, 2 апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин для стран всего мира и начале «торговой войны». Однако через неделю глава Белого дома принял решение отложить на 90 дней введение зеркальных пошлин против других государств.