Какому знаку Зодиака повезет 26 мая

Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 мая?

Самый сложный в энергетическом отношении день лунного календаря, когда каждого из нас могут ждать серьезные испытания. Но – кто предупрежден, тот вооружен: достаточно правильно себя вести, и все проблемы обойдут человека стороной. Прежде всего, важно соблюдать осторожностью н встревать в ссоры и споры, особенно если они не касаются нас лично, не общаться с малоприятными и агрессивно настроенными людьми, не принимать участие особенно финансовое – в сомнительных предприятиях – велика вероятность в лучшем случае остаться при своих интересах, а в худшем – потерять деньги.

Водолей

Водолеи, несмотря на сложную астрологическую ситуацию, в этот день смогут переспорить кого угодно, убедив даже самого упорного – и упрямого – оппонента в своей правоте. Не стоит тратить свои – подаренные им на этот день – способности по мелочам, внушая необходимые доводы, например, кассирам в супермаркете. Для приложения своих сил желательно выбрать максимального значительного для себя собеседника, от которого зависит важные моменты их жизни или работы.

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