- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 518
- Время на прочтение
- 2 мин
Какому знаку Зодиака повезет 26 мая
Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 26 мая?
Самый сложный в энергетическом отношении день лунного календаря, когда каждого из нас могут ждать серьезные испытания. Но – кто предупрежден, тот вооружен: достаточно правильно себя вести, и все проблемы обойдут человека стороной. Прежде всего, важно соблюдать осторожностью н встревать в ссоры и споры, особенно если они не касаются нас лично, не общаться с малоприятными и агрессивно настроенными людьми, не принимать участие особенно финансовое – в сомнительных предприятиях – велика вероятность в лучшем случае остаться при своих интересах, а в худшем – потерять деньги.
Водолей
Водолеи, несмотря на сложную астрологическую ситуацию, в этот день смогут переспорить кого угодно, убедив даже самого упорного – и упрямого – оппонента в своей правоте. Не стоит тратить свои – подаренные им на этот день – способности по мелочам, внушая необходимые доводы, например, кассирам в супермаркете. Для приложения своих сил желательно выбрать максимального значительного для себя собеседника, от которого зависит важные моменты их жизни или работы.
Читайте также: