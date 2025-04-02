Трамп ввел пошлину на весь импорт в США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля, обнародовал из Розового сада Белого дома давно обещанный широкий набор пошлин на импорт в рамках программы "Америка прежде всего".

Об этом сообщает ABC News.

"Мои соотечественники, американцы, это День освобождения", - сказал Трамп, начиная свою речь, утверждая, что эта акция освободит США от зависимости от иностранных товаров.

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"2 апреля 2025 года навсегда останется в памяти как день возрождения американской промышленности, день возвращения судьбы Америки и день, когда мы снова начали делать Америку богатой", - сказал он.

Базовый 10-процентный тариф

Как сообщает CNN , пошлины для всех стран мира будут установлены в размере не менее 10% практически на все товары, поступающие в Соединенные Штаты.

Самые высокие ставки будут для десятков стран, имеющих самый высокий торговый дефицит с Соединенными Штатами.

В частности, будет установлено:

34% тариф на импорт из Китая

20% тариф на импорт из Евросоюза

24% тариф на импорт из Японии;

31% тариф на импорт из Швейцарии;

10% тариф на импорт из Великобритании;

32% тариф на импорт из Тайваня;

26% тариф на импорт из Индии;

46% тариф на импорт из Вьетнама;

30% тариф на импорт из Южной Африки.

Пошлина на автомобили

Президент Дональд Трамп заявил, что США введут 25% пошлину на все автомобили иностранного производства с полуночи по восточному времени (т.е. с 7 утра 3 апреля по Киеву), чтобы устранить ужасный дисбаланс, который повлиял на «промышленную базу» страны и поставил под угрозу национальную безопасность.

Трамп отметил, сколько стран вводят высокие пошлины на автомобили, произведенные в США.

"Ни одной из наших компаний не позволено заходить в другие страны. И я говорю, что во многих случаях друг хуже врага с точки зрения торговли", - сказал Трамп во время своего выступления в Розовом саду Белого дома.

Трамп добавил, что не возлагает вину за "эту беду" на другие страны.

"Я обвиняю бывших президентов и бывших лидеров, которые не выполняли свою работу. Они позволили этому произойти, и они позволили этому произойти настолько, что никто даже не может поверить. Вот почему, начиная с полуночи, будут введены 25% пошлины на все иностранные автомобили", - сказал американский президент.

Обещание богатства

Дональд Трамп назвал указ о введении взаимных пошлин для разных стран "декларацией экономической независимости".

По его словам, Соединенные Штаты используют деньги, полученные от тарифов, чтобы «уменьшить наши налоги и уплатить наш государственный долг».

Он также заявил, что тарифы являются признаком того, что его администрация в первую очередь будет заботиться о благосостоянии американцев.

"Мы действительно можем быть очень богатыми. Мы можем быть гораздо богаче любой страны, в это даже не верится, но мы становимся умнее", - сказал Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в случае отказа Москвы от перемирия пригрозил ввести дополнительные пошлины на нефть из России и предупредил, что те, кто будет покупать нефть у России, не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах.