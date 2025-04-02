Трамп запровадив мито на весь імпорт до США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп у середу, 2 квітня, оприлюднив із Трояндового саду Білого дому давно обіцяний широкий набір мит на імпорт у рамках програми «Америка понад усе».

Про це повідомляє ABC News.

«Мої співвітчизники, американці, це День визволення», — сказав Трамп, починаючи свою промову, стверджуючи, що ця акція звільнить США від залежності від іноземних товарів.

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«2 квітня 2025 року назавжди залишиться в пам’яті як день відродження американської промисловості, день повернення долі Америки і день, коли ми знову почали робити Америку багатою», — сказав він.

Базовий 10-відсотковий тариф

Як повідомляє CNN, мита для усіх країн світу будуть встановлені в розмірі щонайменше 10% практично на всі товари, які надходять до Сполучених Штатів.

Найвищі ставки будуть для десятків країн, які мають найвищий торговельний дефіцит зі Сполученими Штатами.

Зокрема, буде встановлено:

34% тариф на імпорт з Китаю;

20% тариф на імпорт з Євросоюзу;

24% тариф на імпорт з Японії;

31% тариф на імпорт зі Швейцарії;

10% тариф на імпорт з Великої Британії;

32% тариф на імпорт із Тайваню;

26% тариф на імпорт з Індії;

46% тариф на імпорт із В’єтнаму;

30% тариф на імпорт із Південної Африки.

Мито на автомобілі

Президент Дональд Трамп заявив, що США запровадять 25% мито на всі автомобілі іноземного виробництва від опівночі за східним часом (тобто від 7 ранку 3 квітня за Києвом), щоб усунути «жахливий дисбаланс», який вплинув на «промислову базу» країни та поставив під загрозу національну безпеку.

Трамп зазначив, скільки країн запроваджують високі мита на автомобілі, вироблені у США.

«Жодній з наших компаній не дозволено заходити до інших країн. І я кажу, що в багатьох випадках друг гірший за ворога з точки зору торгівлі», — сказав Трамп під час свого виступу в Трояндовому саду Білого дому.

Трамп додав, що не покладає провину за «це лихо» на інші країни.

«Я звинувачую колишніх президентів і колишніх лідерів, які не виконували свою роботу. Вони дозволили цьому статися і вони дозволили цьому статися настільки, що ніхто навіть не може повірити. Ось чому, починаючи від опівночі, буде запроваджено 25% мито на всі іноземні автомобілі», — сказав американський президент.

Обіцянка багатства

Дональд Трамп назвав указ про запровадження взаємних мит для різних країн «декларацією економічної незалежності».

За його словами, Сполучені Штати використають гроші, отримані від тарифів, щоб «зменшити наші податки та сплатити наш державний борг».

Він також заявив, що тарифи є ознакою того, що його адміністрація насамперед дбатиме про добробут американців.

«Ми дійсно можемо бути дуже багатими. Ми можемо бути набагато багатшими за будь-яку країну, в це навіть не віриться, але ми стаємо розумнішими», — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп у разі відмови Москви від перемир’я пригрозив запровадити додаткові мита на нафту з Росії та попередив, що ті, хто купуватиме нафту в РФ, не зможуть вести бізнес у Сполучених Штатах.