США все ще можуть нашкодити Росії економічно: британський експерт назвав варіант

Продаж нафти приносить прибуток Росії для ведення війни / © ТСН.ua

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Попри те, що проти Росії уже запроваджено велику кількість західних санкцій, США все ще мають можливість нашкодити державі-агресорці економічно.

Таку думку висловив військовий аналітик Майкл Кларк у британському видання Sky News.

За його словами, завдяки партнерству на Близькому Сході та заповнюючи ринок іншими виробниками, Білий дім міг би ефективно знизити ціни на нафту, завдаючи шкоди найбільшому експорту Москви.

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«США повністю перевернули енергетичний ринок за останні 15 років через технологію гідророзриву. Америка має набагато більше влади над цінами на нафту і газ, ніж будь-коли раніше», — пояснив він.

Кларк також каже, що вторинні санкції, спрямовані проти всіх, хто торгує з Росією, також можуть спрацювати.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп у разі відмови Москви від перемир’я пригрозив запровадити додаткові мита на нафту з Росії та попередив, що ті, хто купуватиме нафту в Росії, не зможуть вести бізнес у Сполучених Штатах.