США без вагань підуть на санкції проти РФ: міністр фінансів Бессент назвав умову

Бессент заявив, що санкції проти Росії використають для негайного максимального впливу.

США без вагань підуть на санкції проти російської енергетики, якщо це допоможе припинити вогонь в Україні.

Про це сказав міністр фінансів Скотт Бессент, передає Bloomberg.

Бессент заявив, що санкції проти Росії "будуть використовуватися чітко і агресивно для негайного максимального впливу" за вказівкою президента Дональда Трампа.

Міністр фінансів США також торкнувся теми посилення санкцій проти Ірану.

"США закриють нафтовий сектор країни, використовуючи заздалегідь визначені орієнтири і терміни... Зробити Іран знову банкрутом означатиме початок нашої оновленої політики санкцій", — сказав Скотт Бессент.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що йому шкода росіян, які переживають економічні труднощі через війну в Україні.

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