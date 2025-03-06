США без вагань підуть на санкції проти РФ: міністр фінансів Бессент назвав умову

Бессент заявив, що санкції проти Росії використають для негайного максимального впливу.
США без вагань підуть на санкції проти російської енергетики, якщо це допоможе припинити вогонь в Україні.
Про це сказав міністр фінансів Скотт Бессент, передає Bloomberg.
Бессент заявив, що санкції проти Росії "будуть використовуватися чітко і агресивно для негайного максимального впливу" за вказівкою президента Дональда Трампа.
Міністр фінансів США також торкнувся теми посилення санкцій проти Ірану.
"США закриють нафтовий сектор країни, використовуючи заздалегідь визначені орієнтири і терміни... Зробити Іран знову банкрутом означатиме початок нашої оновленої політики санкцій", — сказав Скотт Бессент.
Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що йому шкода росіян, які переживають економічні труднощі через війну в Україні.
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