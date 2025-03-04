Чому США тиснуть на Київ, а не Москву: що відповів Ді Венс

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс "пошкодував", що росіяни переживають економічні труднощі через війну в Україні.

Про це передає "Голос Америки".

Венса запитали, чи збирається його бос Трамп посилити санкції щодо Росії чи вжити інших кроків для тиску на обидві сторони, щоб привести їх за стіл переговорів, а не лише тиснути на Україну.

"Ми віримо, що це у найкращих інтересах Росії, але також в інтересах України та Сполучених Штатів, щоб завершити цей конфлікт. Тому ми віримо у застосування тиску на всіх, щоб зупинити вбивства, тому що це політика президента Трампа, і це в інтересах американського народу", – відповів віцепрезидент.

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На уточнення, що поведінка США зараз має вигляд як великий тиск на Україну, але не великий тиск на Росію, він сказав: "Насправді я не думаю, що це правда".

"Я маю на увазі, що у нас досі працює низка санкцій, які накладені на росіян. Ми віримо, що росіяни переживають економічні труднощі через цей конфлікт", – зауважив Ді Венс. Судячи із цієї заяви Венса, Штати не планують посилювати санкції проти РФ, аби заохотити Росію до переговорів, принаймні поки що.

Раніше віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс сказав, що потрібно Україні, щоб США відновили допомогу.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомили, що США можуть послабити санкції проти РФ.

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