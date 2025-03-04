Почему США давят на Киев, а не Москву: что ответил Ди Вэнс

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс "пожалел", что россияне испытывают экономические трудности из-за войны в Украине.

Об этом передает "Голос Америки".

Венса спросили, собирается ли его босс Трамп усилить санкции в отношении России или принять другие шаги для давления на обе стороны, чтобы привести их за стол переговоров, а не только давить на Украину.

"Мы верим, что это в лучших интересах России, но также в интересах Украины и Соединенных Штатов, чтобы завершить этот конфликт. Поэтому мы верим в применение давления на всех, чтобы остановить убийства, потому что это политика президента Трампа и это в интересах американского народа", — ответил вице-президент.

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На уточнение, что поведение США сейчас выглядит как большое давление на Украину, но не большое давление на Россию, он сказал: "На самом деле я не думаю, что это правда".

"Я имею в виду, что у нас до сих пор работает ряд санкций, наложенных на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", – заметил Ди Венс. Судя по этому заявлению Венса, Штаты не планируют ужесточать санкции против РФ, чтобы привлечь Россию к переговорам, по крайней мере, пока.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сказал, что нужно Украине, чтобы США возобновили помощь.

Напомним, в СМИ сообщили, что США могут ослабить санкции против РФ.

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