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Взрывы в Киеве: что известно

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Взрывы в Киеве: что известно

Киевщину и столицу Украины охватила воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Зафиксировано движение вражеских БПЛА.

Киевскую и столицу Украины охватила воздушная тревога. Там зафиксировано движение вражеских БПЛА. В регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

В частности, на левом берегу столицы работает ПВО. Вражеские БПЛА еще заходят на город и держат курс на центр столицы.

"Находитесь в укрытиях", — призвал Кличко.

Власти также предостерегают от фотографирования и видео съемки работы наших защитников.

Несколькими часами ранее 4 марта в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики в нескольких областях.

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