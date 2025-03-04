Вибухи у Києві: що відомо

Київщину та столицю України охопила повітряна тривога. Там зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працють сили ППО.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема на лівому березі столиці працює ППО. Ворожі БпЛА ще заходять на місто. і тримають курс на центр столиці.

"Перебувайте в укриттях", - закликав Кличко.

Влада також застерігає від фотографування та знімання на відео роботи наших захисників.

Декількома годинами раніше 4 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістики у кількох областях.

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