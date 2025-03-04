В Україні оголошено І рівень небезпеки: в чому причина

Синоптики закликають громадян бути обережними.
В Україні 4 та 5 березня прогнозуються сильні пориви вітру. У зв’язку з цим оголошено підвищений рівень небезпеки.
Про це повідомив український гідрометцентр.
За даними синоптиків, у другій половині дня 4 березня на Заході та Півночі очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Упродовж 5 березня негода пошириться на всю територію України, окрім Закарпаття та південних областей.
Фахівці закликають громадян бути обережними: уникати перебування біля дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Водіям радять бути уважними на дорогах через можливе погіршення видимості та пориви вітру.
Нагадаємо, погода починає змінюватися на теплішу, зима відступає. Українці відчули зміни вже минулого тижня.
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