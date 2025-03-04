В Україні оголошено І рівень небезпеки: в чому причина

В Україні 4 та 5 березня прогнозуються сильні пориви вітру. У зв’язку з цим оголошено підвищений рівень небезпеки.

Про це повідомив український гідрометцентр.

За даними синоптиків, у другій половині дня 4 березня на Заході та Півночі очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Упродовж 5 березня негода пошириться на всю територію України, окрім Закарпаття та південних областей.

Фахівці закликають громадян бути обережними: уникати перебування біля дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Водіям радять бути уважними на дорогах через можливе погіршення видимості та пориви вітру.

Штурмове попередження в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода починає змінюватися на теплішу, зима відступає. Українці відчули зміни вже минулого тижня.

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