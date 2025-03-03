Погода у березні: синоптики ошелешили неочікуваним прогнозом

Березень має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози.

Погода починає змінюватися на теплішу, зима відступає. Українці відчули зміни вже минулого тижня.

Яких сюрпризів від погоди чекати українцям у березні – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Березнева погода

У березні розпочалася календарна весна, тому частішають теплі та сонячні дні, особливо в кінці місяця. Середня добова температура повітря суттєво зростає. Найтепліше найближчими днями буде на заході, де вдень повітря може прогріватися до +10 градусів, найхолодніше – на сході.

По всій території України на початку березня зберігатимуться нічні морози. Проте, ймовірно, у Міжнародний жіночий день, 8 березня, вдень вже переважатимуть плюсові температури.

Примітно, що синоптикиня Наталка Птуха зауважила, що у перші дні весни почнеться рух повітря, що є свідченням зміни погоди.

"Вітер буде переважно південно-східний з переходом на південно-західний. Цього дня у західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, а в денні години й у північних, Черкаській, Одеській областях очікується невеликий мокрий сніг. На решті територій – без опадів," - зазначила вона.

За її прогнозом, 3 березня нічні температури можуть бути -4… +2 градуси, вдень +1… +7 градусів. І лише схід, як і раніше, залишається прохолодним, "там стабільно вночі мороз, але трохи менший, до -4… -10 градусів, удень -4… +2 градуси".

У ці дні переважатиме хмарна погода, подекуди невеликий мокрий сніг і дощ.

Вівторок, 4 березня, потішить українців справжнім весняним теплом - на більшій території України очікується від +8 до +12, холодно ще буде лише на крайньому сході та півночі - до +2 градусів вдень.

У ніч проти 5 березня ще буде морозно для жителів південних та східних областей, де очікується до -5 градусів. Але вже вдень на більшій частині території нашої країни запанують теплі повітряні маси - в західних, південних та центральних областях очікується до +12 градусів. Хвиля потепління витіснить холоднечу, тож ніч проти четверга, 6 березня, буде з плюсовими показниками по всій країні.

Вночі на Львівщині, на Закарпатті та Буковині, в Одеській та Миколаївській областях термометри покажуть до +10 градусів. Вдень повітряні маси розділять Україну на теплу і холодні частини - тепло до +12 буде на заході, півдні та в центрі. На решті території нашої країни буде холодно - до +1 градуса, а на Луганщині можливі невеликі морози.

У п'ятницю, 7 березня, до України повернуться нічні морози - до -2 градусів, "плюси" прогнозуються лише на заході та півдні. Вдень 7 березня хвиля теплих повітряних мас принесе справжнє весняне тепло на захід України - на Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Прикарпатті та на Буковині синоптики прогнозують від +10 до +14 градусів, а на Закарпатті очікуються майже літні +16 градусів.

Зовсім інша синоптична ситуація буде на решті території України - в центрі, на півночі та на сході очікується від +2 до +6, а на Луганщині вдень очікуються невеликі морози.

Погода в Україні на 8 березня

Якою може бути погода в Україні у Міжнародний жіночий день? Наразі говорити про конкретні температурні показники зарано, проте загальна тенденція свідчить, що "денні максимуми переважно будуть зберігатися в плюсових значеннях. Водночас у березні можливі нічні морози, оскільки традиційно погода цього місяця має як зимові, так і весняні прояви.

А от за даними Ventusky у суботу, 8 березня, вночі очікується від +7... +1 на заході до -1...-5 в східних областях.

Вдень, 8 березня, на всій території України, окрім окремих районів Луганщини, пануватиму "плюсова" погода, однак вже без рекордних показників. Найтепліше буде в західному та південному регіонах - до +12, на півночі та в центрі - до +5 градусів, а на сході синоптики прогнозують від +4 до -1 градуса.

Навесні 2025 року погода в Україні буде теплішою приблизно на один-два градуси. Однак не виключені періоди похолодання. Такий прогноз погоди озвучила синоптикиня Віра Балабух. За її словами, кліматичні зміни суттєво вплинули на тривалість зими та початок весни.

Погода у Києві

Березень у столиці буде прохолодним та доволі хмарним. Опади різної інтенсивності очікуються чи не в половині днів місяця, а середня температура сягатиме усього 2 градуси тепла. В першій декаді денні температури стабільн о лишатимуться на позначках +6… +9 градусів. Нічні заморозки будуть несуттєвими до -2, але і їх достатньо, аби викликати ранкову ожеледицю. Синоптики очікують, що небо раз у раз проливатиметься дощем: 1, 4, 6, 7, 8. Можливі короткочасні опади.

У другій декаді березня погода в Києві порадує хоча б деякими проблисками сонця: 11, 12, 15, 16, 19. Можна планувати справи на відкритому повітрі та невеличкі мандри. Дощитиме в середині місяця трохи менше, готуємо парасольки на 13, 14, 17 та 18 число. І маємо на увазі: буде холодніше, ніж на початку місяця. Температура епізодично знижуватиметься до +1… +4 градусів.

Третя декада березня буде традиційно найтеплішою, цього року — без температурних гойдалок. Очікується +11…+13, і лише в останній день — 31 березня — рекордні +18 градусів. Але опади не припинятимуться: прогнозуються дощі на 21, 22, 25, і на період від 28 до 31 березня. Тобто недощовими виявляться усього три дні за декаду. Нічні температури триматимуться в межах +3…+7 градусів тепла.

Раніше синоптикиня повідомили про погоду у березні. Більше про це читайте у новині.

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