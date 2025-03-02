Погода у березні: які регіони відчують потепління першими 

Нарешті весна. Однак, чи з перших днів березня ми побачимо на стовпчиках термометрів значний "плюс", які регіони відчують потепління першими та чим ще може здивувати весна-2025 .

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Синоптики прогнозують, що на початку березня активізується циклонічна діяльність, що призведе до опадів у вигляді снігу та дощу в більшості регіонів, а також до істотного підвищення температури повітря. Крім того, відбуватиметься поступова зміна повітряних мас із сухої морозної на теплішу вологу, запевняє синоптикиня Наталка Діденко.

"Хоча й ночі потеплішають, проте вдень хмарна та волога погода створюватиме дискомфорт. Простіше кажучи, 1-2 березня в більшості областей України буде мокро, вітряно та із мокрим снігом", - написала вона.

У неділю, 2 березня, мокрий сніг пройде місцями в Україні, у південній половині та Криму він очікується з дощем. Подекуди туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно західної чверті, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна 0…+5 градусів, на півдні до +7 градусів.

Погода навесні

Якою ж може бути цьогорічна весна в Україні, розповіла синоптикиня Віра Балабух.

За її прогнозом, весна 2025 року буде теплішою приблизно на 1-2 градуси. Однак, не виключені періоди похолодання. Як зазначила синоптикиня, кліматичні зміни суттєво вплинули на тривалість зими та початок весни.

Зокрема, у березні очікується середньомісячна температура повітря від +5...+7°С на півдні Одеської області та Закарпатті й до +3...+4°С на сході України. Примітно, що перший місяць весни в Україні, як свідчать дані спостережень, має середню місячну температуру повітря у проміжку від нуля до +6°C тепла. У горах значно менше – в межах -3°C морозу.

У квітні стовпчики термометрів можуть піднятися вище +10°С, отже, як зазначила метеорологиня, відбувати меться активна вегетація. Середньомісячна температура у квітні очікується від +12°С на півдні країни й до +11°С на сході та півночі.

У травні, згідно з прогнозом, має стати ще тепліше. Середня температура за місяць, ймовірно, становитиме +15°С: від +19°С на півдні й Закарпатті до +17°С на півночі та сході.

Синоптикиня Наталя Птуха також висловилася щодо прийдешньої весни. Вона зазначила, що є ймовірність, що природа захоче відновити природний баланс, оскільки перші два місяці зими були теплими. Також вона додала, що важко роботи довгострокові прогнози через зміну клімату.

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