Погода в марте: синоптики ошарашили неожиданным прогнозом

Погода начинает меняться на более теплую, зима отступает. Украинцы почувствовали изменения на прошлой неделе.

Какие сюрпризы от погоды ждать украинцам в марте – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Погода в марте

В марте началась календарная весна, поэтому учащаются теплые и солнечные дни, особенно в конце месяца. Средняя дневная температура воздуха значительно растет. Теплее всего в ближайшие дни будет на западе, где днем воздух может прогреваться до +10 градусов, холоднее всего — на востоке.

На всей территории Украины в начале марта будут сохраняться ночные морозы. Однако, вероятно, в Международный женский день, 8 марта, днем уже будут преобладать плюсовые температуры.

Примечательно, что синоптик Наталья Птуха отметила, что в первые дни весны начнется движение воздуха, что свидетельствует об изменении погоды.

"Ветер будет преимущественно юго-восточный с переходом на юго-западный. В этот день в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, а в дневные часы и в северных, Черкасской, Одесской областях ожидается небольшой мокрый снег. На остальных территориях — без осадков", — отметила она.

По ее прогнозу, 3 марта ночные температуры могут быть -4…+2 градуса, днем +1…+7 градусов. И только восток по-прежнему остается прохладным, "там стабильно ночью мороз, но меньше, до -4… -10 градусов, днем -4… +2 градуса".

В эти дни преобладает облачная погода, местами небольшой мокрый снег и дождь.

Вторник, 4 марта, порадует украинцев настоящим весенним теплом — на большей территории Украины ожидается от +8 до +12, холодно будет только на крайнем востоке и севере — до +2 градусов днем.

В ночь на 5 марта еще будет морозно для жителей южных и восточных областей, где ожидается до -5 градусов. Но уже днем на большей части территории нашей страны воцарятся теплые воздушные массы – в западных, южных и центральных областях ожидается до +12 градусов. Волна потепления вытеснит холод, поэтому ночь на четверг, 6 марта, будет с плюсовыми показателями по всей стране.

Ночью на Львовщине, Закарпатье и Буковине, в Одесской и Николаевской областях термометры покажут до +10 градусов. Днем воздушные массы разделят Украину на теплую и холодную часть — тепло до +12 будет на западе, юге и в центре. На остальной территории нашей страны будет холодно – до +1 градуса, а в Луганской области возможны небольшие морозы.

В пятницу, 7 марта, в Украину вернутся ночные морозы — до -2 градусов, плюсы прогнозируются только на западе и юге. Днем 7 марта волна теплых воздушных масс принесет настоящее весеннее тепло на запад Украины — во Львовской, Ровенской, Тернопольской областях, на Прикарпатье и Буковине синоптики прогнозируют от +10 до +14 градусов, а в Закарпатье ожидаются почти летние +16 градусов.

Совсем другая синоптическая ситуация будет на остальной территории Украины — в центре, на севере и на востоке ожидается от +2 до +6, а в Луганской области днем ожидаются небольшие морозы.

Погода в Украине на 8 марта

Какой погода может быть в Украине в Международный женский день? Пока говорить о конкретных температурных показателях рано, однако общая тенденция свидетельствует, что "дневные максимумы преимущественно будут сохраняться в плюсовых значениях. В марте возможны ночные морозы, поскольку традиционно погода этого месяца имеет как зимние, так и весенние проявления.

А вот по данным Ventusky в субботу, 8 марта, ночью ожидается от +7...+1 на западе до -1...-5 в восточных областях.

Днем, 8 марта, на всей территории Украины, кроме отдельных районов Луганщины, будет царить "плюсовая" погода, однако уже без рекордных показателей. Теплее всего будет в западных и южных регионах — до +12, на севере и в центре — до +5 градусов, а на востоке синоптики прогнозируют от +4 до -1 градуса.

Весной 2025 погода в Украине будет теплее примерно на один-два градуса. Однако не исключены периоды похолодания. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Вера Балабух. По ее словам, климатические изменения оказали существенное влияние на продолжительность зимы и начало весны.

Погода в Киеве

Март в столице будет прохладным и достаточно облачным. Осадки разной интенсивности ожидаются почти в половине дней месяца, а средняя температура будет достигать всего 2 градуса тепла. В первой декаде дневные температуры будут стабильно оставаться на отметках +6… +9 градусов. Ночные заморозки будут несущественными до -2, но и их достаточно, чтобы вызвать утренний гололед. Синоптики ожидают, что небо то и дело будет проливаться дождем: 1, 4, 6, 7, 8. Возможны кратковременные осадки.

Во второй декаде марта погода в Киеве порадует хотя бы некоторыми проблесками солнца: 11, 12, 15, 16, 19. Можно планировать дела на открытом воздухе и путешествия. Будет дождей в середине месяца меньше, готовим зонтики на 13, 14, 17 и 18 число. И имеем в виду: будет холоднее, чем в начале месяца. Температура будет эпизодически снижаться до +1… +4 градусов.

Третья декада марта будет традиционно самой теплой, в этом году без температурных качелей. Ожидается +11…+13, и только в последний день – 31 марта – рекордные +18 градусов. Но осадки не будут прекращаться: прогнозируются дожди на 21, 22, 25 и на период с 28 по 31 марта. То есть, недождливыми окажутся всего три дня за декаду. Ночные температуры будут держаться в пределах +3…+7 градусов тепла.

Ранее синоптики сообщили о погоде в марте. Больше об этом читайте в новости.

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