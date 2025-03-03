Погода в марте: синоптики ошарашили неожиданным прогнозом

Март должен быть намного теплее февраля, особенно если учесть недавние длительные морозы.
Погода начинает меняться на более теплую, зима отступает. Украинцы почувствовали изменения на прошлой неделе.
Какие сюрпризы от погоды ждать украинцам в марте – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.
Погода в марте
В марте началась календарная весна, поэтому учащаются теплые и солнечные дни, особенно в конце месяца. Средняя дневная температура воздуха значительно растет. Теплее всего в ближайшие дни будет на западе, где днем воздух может прогреваться до +10 градусов, холоднее всего — на востоке.
На всей территории Украины в начале марта будут сохраняться ночные морозы. Однако, вероятно, в Международный женский день, 8 марта, днем уже будут преобладать плюсовые температуры.
Примечательно, что синоптик Наталья Птуха отметила, что в первые дни весны начнется движение воздуха, что свидетельствует об изменении погоды.
"Ветер будет преимущественно юго-восточный с переходом на юго-западный. В этот день в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, а в дневные часы и в северных, Черкасской, Одесской областях ожидается небольшой мокрый снег. На остальных территориях — без осадков", — отметила она.
По ее прогнозу, 3 марта ночные температуры могут быть -4…+2 градуса, днем +1…+7 градусов. И только восток по-прежнему остается прохладным, "там стабильно ночью мороз, но меньше, до -4… -10 градусов, днем -4… +2 градуса".
В эти дни преобладает облачная погода, местами небольшой мокрый снег и дождь.
Вторник, 4 марта, порадует украинцев настоящим весенним теплом — на большей территории Украины ожидается от +8 до +12, холодно будет только на крайнем востоке и севере — до +2 градусов днем.
В ночь на 5 марта еще будет морозно для жителей южных и восточных областей, где ожидается до -5 градусов. Но уже днем на большей части территории нашей страны воцарятся теплые воздушные массы – в западных, южных и центральных областях ожидается до +12 градусов. Волна потепления вытеснит холод, поэтому ночь на четверг, 6 марта, будет с плюсовыми показателями по всей стране.
Ночью на Львовщине, Закарпатье и Буковине, в Одесской и Николаевской областях термометры покажут до +10 градусов. Днем воздушные массы разделят Украину на теплую и холодную часть — тепло до +12 будет на западе, юге и в центре. На остальной территории нашей страны будет холодно – до +1 градуса, а в Луганской области возможны небольшие морозы.
В пятницу, 7 марта, в Украину вернутся ночные морозы — до -2 градусов, плюсы прогнозируются только на западе и юге. Днем 7 марта волна теплых воздушных масс принесет настоящее весеннее тепло на запад Украины — во Львовской, Ровенской, Тернопольской областях, на Прикарпатье и Буковине синоптики прогнозируют от +10 до +14 градусов, а в Закарпатье ожидаются почти летние +16 градусов.
Совсем другая синоптическая ситуация будет на остальной территории Украины — в центре, на севере и на востоке ожидается от +2 до +6, а в Луганской области днем ожидаются небольшие морозы.
Погода в Украине на 8 марта
Какой погода может быть в Украине в Международный женский день? Пока говорить о конкретных температурных показателях рано, однако общая тенденция свидетельствует, что "дневные максимумы преимущественно будут сохраняться в плюсовых значениях. В марте возможны ночные морозы, поскольку традиционно погода этого месяца имеет как зимние, так и весенние проявления.
А вот по данным Ventusky в субботу, 8 марта, ночью ожидается от +7...+1 на западе до -1...-5 в восточных областях.
Днем, 8 марта, на всей территории Украины, кроме отдельных районов Луганщины, будет царить "плюсовая" погода, однако уже без рекордных показателей. Теплее всего будет в западных и южных регионах — до +12, на севере и в центре — до +5 градусов, а на востоке синоптики прогнозируют от +4 до -1 градуса.
Весной 2025 погода в Украине будет теплее примерно на один-два градуса. Однако не исключены периоды похолодания. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Вера Балабух. По ее словам, климатические изменения оказали существенное влияние на продолжительность зимы и начало весны.
Погода в Киеве
Март в столице будет прохладным и достаточно облачным. Осадки разной интенсивности ожидаются почти в половине дней месяца, а средняя температура будет достигать всего 2 градуса тепла. В первой декаде дневные температуры будут стабильно оставаться на отметках +6… +9 градусов. Ночные заморозки будут несущественными до -2, но и их достаточно, чтобы вызвать утренний гололед. Синоптики ожидают, что небо то и дело будет проливаться дождем: 1, 4, 6, 7, 8. Возможны кратковременные осадки.
Во второй декаде марта погода в Киеве порадует хотя бы некоторыми проблесками солнца: 11, 12, 15, 16, 19. Можно планировать дела на открытом воздухе и путешествия. Будет дождей в середине месяца меньше, готовим зонтики на 13, 14, 17 и 18 число. И имеем в виду: будет холоднее, чем в начале месяца. Температура будет эпизодически снижаться до +1… +4 градусов.
Третья декада марта будет традиционно самой теплой, в этом году без температурных качелей. Ожидается +11…+13, и только в последний день – 31 марта – рекордные +18 градусов. Но осадки не будут прекращаться: прогнозируются дожди на 21, 22, 25 и на период с 28 по 31 марта. То есть, недождливыми окажутся всего три дня за декаду. Ночные температуры будут держаться в пределах +3…+7 градусов тепла.
Ранее синоптики сообщили о погоде в марте. Больше об этом читайте в новости.
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