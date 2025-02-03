Ударят морозы: названа дата резкого похолодания в Украине

Синоптики удивили прогнозом погоды на первую неделю последнего зимнего месяца.

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Температура начнет снижаться

Смена погоды ожидается в Украине уже на этой неделе. С начала февраля температура начнет снижаться, а также будет периодически дождь. Временами осадки будут значительными.

По прогнозам синоптиков, февраль 2025 года в Украине будет теплее средних многолетних показателей. Средняя температура воздуха ожидается в пределах от -3°C до +2°C, что на 1,5–2°C выше нормы. Самые высокие температуры прогнозируются на юге страны, в частности, в Одесской области, Крыму и Закарпатье, где средние показатели могут достигать +1…+4°C.

В большинстве областей ожидаются ночные морозы до -3-8°C. Днем температура будет колебаться около 0, но местами возможны и минусовые показатели.

В Киеве в первые дни февраля прогнозируют морозы до -3°C. В среднем в столице в феврале днем прогнозируется около 3-5°C тепла. Ночью температура опускается до -5°C.

Синоптик Наталья Птуха также прогнозирует похолодание в первую неделю февраля.

"От первой декады февраля, первых дней, мы ожидаем снижения температурных показателей. Возвращение к более зимнему характеру погоды. И морозы ожидаем как раз в первые дни февраля", — написала она.

В ночные часы температура воздуха в большинстве областей Украины может колебаться от 3 до 8 градусов мороза. Немного теплее - юг и юго-восток.

Дневные максимумы, по информации Птухи, также могут иногда опускаться до минусов. Но в целом по Украине прогнозируют около 0 градусов. Также в первые дни февраля возможны небольшие осадки из-за прохождения атмосферных фронтов. Синоптик добавила, что мокрый снег возможен, в частности, на фоне понижения температуры воздуха.

"Если говорить обо всем феврале, то, по прогнозам наших синоптиков и специалистов из "Украинского гидрометеорологического института", среднемесячная температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы)", — добавила Птуха.

Однако с 4 по 10–11 февраля ожидается установление области высокого давления над большинством Европы, что приведет к отсутствию осадков в этот период. В целом, февраль 2025 года обещает быть с неустойчивой погодой, периодическими осадками и незначительными похолоданиями. Украинцам следует готовиться к нестандартной зиме, которая все больше напоминает раннюю весну.

Погода от Игоря Кибальчича

Известный синоптик Игорь Кибальчич также подчеркнул, что с появлением февраля погода постепенно начнет меняться, и зима напомнит о себе ощутимым похолоданием, усилением ветра и снегопадами.

В результате развития холодного скандинавского антициклона, постепенно в первой декаде февраля охватит большую часть Европы, снижение температуры произойдет во многих странах.

"С 2 февраля, начиная с западных и северных регионов, будет происходить снижение температуры воздуха на 3 – 6°С. В ночное время температура составит -4…+3°С, днем –1…+6°С", — сказал он.

По его данным, в период с 4 февраля до конца первой декады сохранится тенденция постепенного снижения температуры воздуха ночью до -5…-12 °С, днем до -5…+1 °С.

Холоднее всего будет в период с 8 до 10 февраля. Похолодание также будет сопровождаться выпадением осадков посредством дождя с переходом в снег.

Более интенсивные снегопады следует ожидать 6–7 февраля в центральных и южных областях.

Теплые зимы

Как рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня, зимы как таковой пока нет, были отдельные зимние периоды в ноябре, в декабре и январе также несколько дней наблюдалась отрицательная среднесуточная температура. А преимущественно она была выше нуля градусов.

"Такие зимы стали в Украине характерными, температурных минимумов за последние 20 лет не фиксируем, несколько морознее в Карпатах и на севере Сумщины и Черниговщины, – говорит Наталья Голеня. – Февраль текущего года начнется сравнительно низкими температурами, потому что в Украину с северо-запада и севера придет арктический воздух. Однако будет преобладать облачная погода, потому эти "минусы" мы не очень почувствуем", — уточнила она.

Синоптик считает, что снежный покров в феврале вероятен в северных и восточных областях, в остальных областях – вряд ли. Если снег там и выпадет, то быстро растает.

Ранее синоптики дали прогноз на февраль. Какая будет погода в последний месяц зимы читайте в новости.

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