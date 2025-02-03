Россию ночью атаковали беспилотники: под ударом оказались газо- и нефтеперерабатывающие заводы

В Волгораде насчитали не менее 50 взрывов.

Ночью, 3 февраля, города Ахтубинска и Волгограда оказались под атакой БпЛА.

Об этом писали местные Телеграм-каналы.

Местные жаловались на взрывы и пожар в районе газоперерабатывающего завода.

Кроме того, многие сообщения о взрывах поступали из Волгограда. Цель – нефтеперерабатывающий завод.

План "Ковер" ввели в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

Вскоре российские каналы сообщили, что дроны-камикадзе налетели на объекты ТЭК (Топливно-энергетического комплекса) в Астраханской области. В частности, пострадал местный газоперерабатывающий завод – там начался пожар.

Губернатор Игорь Бабушкин впоследствии подтвердил возгорание без пострадавших.

В российском Волгограде дроны атаковали принадлежащее "Лукойлу" НПЗ. После атаки в нескольких районах города пропал свет.

Жители Волгограда насчитали, по меньшей мере, 50 взрывов при работе противовоздушной обороны.

"Атакован Астраханский газоперерабатывающий завод. Это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного горючего и не только. Завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы", — написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Напомним, ночью 19 декабря Новошахтинский НПЗ в Ростовской области атаковали дроны. Завод играет немаловажную роль для оборонной промышленности страны-агрессора России.

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