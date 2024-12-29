Россиянам снова неспокойно.
На Ростовщине Местные фиксируют атаку неизвестных БПЛА. Предварительно, есть попадание.
Об этом сообщают РосСМИ.
Как отметил губернатор Юрий Слюсар, в Сальске беспилотники повредили здания локомотивного депо. В результате атаки якобы получили "незначительные повреждения сооружения на территории локомотивного депо".
Напомним, в четверг, 26 декабря Воздушные Силы ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил РФ в Орловской области.
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