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"Бл**ь, взорвался!": Ростовщину атакуют неизвестные БпЛА (видео)

"Бл**ь, взорвался!": Ростовщину атакуют неизвестные БпЛА (видео)

Атака БпЛА в Ростовщине

Россиянам снова неспокойно.

На Ростовщине Местные фиксируют атаку неизвестных БПЛА. Предварительно, есть попадание.

Об этом сообщают РосСМИ.

На Ростовщине свежая "бавовна"

На Ростовщине свежая "бавовна"

Как отметил губернатор Юрий Слюсар, в Сальске беспилотники повредили здания локомотивного депо. В результате атаки якобы получили "незначительные повреждения сооружения на территории локомотивного депо".

Напомним, в четверг, 26 декабря Воздушные Силы ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил РФ в Орловской области.

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