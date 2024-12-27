Россию снова атаковали БпЛА: останавливалась работа ряда аэропортов

В частности, в Туле раздавались взрывы, после которых возник пожар.

Россияне заявили об атаке беспилотников в ночь на 27 декабря. Из-за воздушной угрозы в аэропортах Астрахани, Волгограда, Сочи и Казани был введен план "Ковер", действовал запрет на прием и выпуск самолетов.

Об этом сообщают российские медиа и телеграм-каналы.

Ночью жители российского города Тула сообщили о взрывах. Люди фиксировали работу ПВО над городом. Местные власти сообщили о сбитии двух беспилотников. После сбития горожане сообщали о пожаре.

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В Минобороны РФ утверждают об "уничтожении" 13 якобы украинских дронов за ночь: 5 над Брянской областью, 3 – над Курской, по 2 – над Белгородской и Тульской и 1 – над Астраханской.

В аэропортах ряда городов действовал план "Ковер". В то же время самолет, следовавший из Москвы в Астрахань, перенаправили в Махачкалу, но впоследствии и там ввели ограничения, а также – в Самаре и Грозном.

"В аэропорту Астрахани введен режим временного запрета на прием и выпуск воздушных судов. Задержаны рейсы на вылет и на прилет. Также рейсы задержаны и в аэропорту Волгограда", – пишет одно из пропагандистских медиа.

Также в "Росавиации" информировали, что "временно не принимает и не отправляет рейсы" аэропорт в Казани. Сообщается, что это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в связи с угрозой атаки дронами.

Заметим, из-за угрозы беспилотников самолет "Аэрофлота" SU1172, следовавший из Москвы в Астрахань, сначала задержали на пять часов, но к пункту назначения он до сих пор не добрался. После взлета борт перенаправили в Махачкалу.

Напомним, 26 декабря россияне жаловались на атаку беспилотников в Воронеже, Волгоградской и Белгородской областях. Местные жители заявляли о взрывах.

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