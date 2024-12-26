Разные уголки России атаковали беспилотники: где гремела "бавовна"

Россияне заявили об атаке беспилотников в Воронеже, Волгоградской и Белгородской областях. Местные жители заявили о взрывах, есть обесточивание.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Так, ранним утром в Воронеже в районе военного аэропорта "Балтимор" прогремели несколько взрывов. Над аэродромом было якобы сбито несколько беспилотников. Обломки упали на гараж, в результате чего он сгорел. В селе Новогремячье сбитый дрон повредил крышу жилого дома. Пострадавших нет, аэродром не поврежден.

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В городе Котово Волгоградской области не менее четырех БпЛА атаковали промышленное предприятие. Предварительно – производственные мощности ООО "РИТЭК" группы "Лукойл". Местные жители сообщают, что один дрон не разорвался и застрял на промышленной трубе.

Губернатор Волгоградской области Георгий Филимонов заявил о падении обломков БпЛА на территорию промпредприятия в Котовском районе.

"Сегодня ночью дежурными силами ПВО Министерства обороны отражена атака БпЛА на территорию Волгоградской области. Пострадавших нет, повреждений гражданских и военных объектов нет. На месте работают оперативные службы", — написал глава региона.

В то же время в Белгородской области тоже заявили об атаке дронов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в некоторых населенных пунктах пропал свет. По его словам, беспилотники атаковали Грайворонский район, была повреждена линия электропередачи.

"Без света временно остаются жители сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселенные населенные пункты Безымянное и Новостроевка Вторая", — написал Гладков.

В Минобороны РФ утверждают, что силы ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников над Волгоградской, Воронежской и Белгородской областями.

К слову, 25 декабря неизвестные беспилотники атаковали Грозный в Чечне.

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