Ночью российская армия атаковала Украину дронами: сколько БпЛА удалось сбить

В четырех регионах страны произошли взрывы.
Ночью против 26 декабря российская оккупационная армия атаковала Украину 31 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Силы ПВО уничтожили 20 дронов.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.
Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены. Прошло без негативных последствий, отмечают в Командовании.
Отмечается, что оккупанты атаковали беспилотниками из Орла и Миллерово в РФ.
Как сообщалось, ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. В ряде областей на севере была объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
- Россия вывела в Черное и Средиземное море корабли с "Калибрами": сколько ракет на бортах
- Потери России на 26 декабря: Генштаб обновил данные
- В ВСУ сообщили, как им удается сдерживать линию фронта