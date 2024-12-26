Ночью российская армия атаковала Украину дронами: сколько БпЛА удалось сбить

Ночью против 26 декабря российская оккупационная армия атаковала Украину 31 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Силы ПВО уничтожили 20 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены. Прошло без негативных последствий, отмечают в Командовании.

Отмечается, что оккупанты атаковали беспилотниками из Орла и Миллерово в РФ.

Как сообщалось, ночью российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА. В ряде областей на севере была объявлена воздушная тревога.

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