Гороскоп на 26 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда пассивность находится под запретом

При этом он должен быть максимально активным – лень и пассивность находятся под запретом. Самое время избавляться от последствий излишеств – прежде всего пищевых, которые мы позволили себе вчера: можно заниматься спортом, отправляться на прогулки или экскурсии.

Тем, кому все-таки необходимо присутствовать на работе, не стоит браться за важные, серьезные и особенно масштабные дела – лучше сосредоточиться на не самых значительных занятиях.

Овен

Звезды не рекомендуют вам общаться с людьми, которые вызывают у вас неприятные эмоции, даже если, на ваш взгляд, в этом существует необходимость – достичь консенсуса вам все равно не удастся.

Телец

Апломб, с которым вы сегодня решите раздавать окружающим непрошенные советы, будет раздражать окружающих, поэтому немного скромности и сдержанности вам точно не помешает.

Близнецы

На работе вам сегодня – как никогда – понадобится четкий план, которого необходимо четко придерживаться: это, во-первых, дисциплинирует вас, а во-вторых, позволит сосредоточиться на выполняемых задачах.

Рак

Как бы ни сложились обстоятельства, постарайтесь воздержаться от злых слов и пожеланий в адрес кого-то из окружающих: они только на первый взгляд покажутся оправданными, впоследствии вы о них пожалеете.

Лев

Приступать к реализации важных проектов после праздника – задача заведомо бесперспективная: вам вряд ли удастся сосредоточиться на решении вопросов, которые поставит перед вами начальство.

Дева

Сон, который вы увидите нынешней ночью, поможет сориентироваться в отношениях с близким человеком, которые, на ваш взгляд, зашли в тупик: на самом деле все не так плохо, как кажется на первый взгляд.

Весы

Нежелательно нарушать чужое личное пространство, даже если речь идет о вашей второй половинке: подумайте о том, что ему тоже когда-то нужно отдыхать от тесного общения, да и вам такой «зазор» не повредит.

Скорпион

Нежелательно браться за реализацию нового проекта, как говорится, с места в карьер: чем меньше вы будете суетиться и торопиться, тем успешнее будут в результате ваши действия, так что делайте выводы.

Стрелец

Не самый удачный день для деловых переговоров – вам не удастся найти общий язык с партнерами, поэтому такие встречи лучше перенести на другой день, а сегодня навести порядок в документах.

Козерог

Переходя от праздничного режима к рабочему, не беритесь сразу за самые сложные дела – начните с "разминки", которая позволит вам "разогреться", то есть, привести себя в максимально боевое состояние.

Водолей

Совмещать работу с отдыхом желательно всегда, но сегодня это особенно необходимо: сил – как физических, так и моральных – у вас в конце года поубавилось, поэтому не стоит неразумно их транжирить.

Рыбы

Не стоит укорять близкого человека в том, что уделяет вам мало времени и внимания, поскольку в глубине души вы понимаете, что это не так, просто сегодня вам захочется покапризничать, а для этого хорош любой повод.

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