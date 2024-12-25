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Гороскоп на 26 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда пассивность находится под запретом

Гороскоп на 26 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда пассивность находится под запретом

Гороскоп на 26 декабря для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день, несмотря на свой будний статус, предназначен звездами не для работы, а для отдыха. 

Украинские школьники разработали бизнес-план для «Disneyland» и победили в международном конкурсе 

Украинские школьники разработали бизнес-план для «Disneyland» и победили в международном конкурсе 

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