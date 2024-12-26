В ВСУ сообщили, как им удается сдерживать линию фронта

Украинские военные придумывают новые технические средства.
Военнослужащие Сил обороны Украины в полевых условиях придумывают новые технические средства для уничтожения врага на войне.
Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".
По его словам, именно такие технические средства помогают удерживать линию фронта и наносить российским оккупантам критическое поражение.
"Очень хорошо зарекомендовали себя противопехотные мины и магнитные детонаторы для противотанковых мин, изготовленные в кустарных условиях. Подразделения, овладевшие тяжелыми дронами, в свободное от штурмов время, засевают ими подходы и подъезды противника... так и на наших медиа ресурсах", — заявил Бунятов.
Напомним, аналитики Института изучения войны заявили, что увеличение потерь российской бронетехники в течение большей части 2024 может повлиять на темпы продвижения армии страны-агрессорки на некоторых участках фронта.
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