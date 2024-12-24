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Аналитики сообщили, что может повлиять на темпы атак армии РФ на фронте

Аналитики сообщили, что может повлиять на темпы атак армии РФ на фронте

Война. / Фото: Associated Press

Армия РФ может использовать старые танки для ремонта более новых моделей.

Увеличение потерь российской бронетехники в течение большей части 2024 может повлиять на темпы продвижения армии страны-агрессорки РФ на некоторых участках фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что источник в социальных сетях, который отслеживает российские военные склады по спутниковым снимкам, 22 декабря поделился обновленной оценкой российских танковых и бронетанковых складах. пехоты и 45% довоенных запасов бронетранспортеров

Кроме того, отмечается, что оккупанты использовали все танки Т-90 и большую часть танков Т-80, которые они имели до полномасштабного вторжения. /55. Вероятно, их оккупанты не смогут использовать, потому что эта боевая техника могла деградировать под влиянием погоды и с течением лет.

В ISW сообщили, что не имеют возможности независимо проверить характеристику качества различных российских танков и бронемашин, предоставленную источником. Ведь армия РФ может использовать старые танки для ремонта новых моделей, действующих в боях против сил обороны Украины. снимков, заявили в Институте.

Кроме того, у россиян могут быть дополнительные бронемашины и танки на крытых складах, которые нельзя отследить со спутников.

Ограничения в бронетехнике у российских сил, как сообщают в ISW, предположительно отличаются по секторам фронта, поскольку армия РФ провела батальонные механизированные наступления на Северском направлении 2 ноября и 15 декабря, а также усиленное ротное механизированное наступление на Купянском направлении 19 октября. Оккпаенты, дислоцированные на Северском и Купянском направлениях, — районах с относительно более низким темпом штурмов в течение последних нескольких месяцев.

Возможно, считают в ISW, именно поэтому сейчас россияне не несли потери в бронетехнике с такой же интенсивностью, как оккупанты на Покровском и Кураховском направлениях.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили о потерях России по состоянию на 24 декабря.   военных РФ.

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