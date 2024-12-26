День ангела 26 декабря: кого и как поздравлять с именинами

26 декабря 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 26 декабря
26 декабря 2024 поздравьте с именинами Луку, Степана, Федора, Антонину.
Лука – латинское происхождение, означает "свет". В детстве имеет немного друзей, спокоен. Во взрослом возрасте становится щедрым, любит совместно проводить время с семьей.
Степан — древнегреческое имя, переводится как "венец". В детстве неэмоциональный, вежливый. Во взрослом возрасте становится простым, легким в общении.
Федор — древнегреческие корни, толкуется как "подарок Бога". В детстве медленный и тихий. Во взрослом возрасте становится волшебным, целеустремленным, трудолюбивым.
Антонина – латинское происхождение, означает "из рода Антония". В детстве добрая и покладистая девочка. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, притягивает людей своей эмпатией.
День ангела 26 декабря – душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с чудесным праздником – Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя, дарит радость и благополучие, а на твоем жизненном пути всегда будет мир, гармония и удача. Будь здоров, счастлив и наполнен добром!
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В этот праздничный день хочу поздравить тебя с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, помогая принимать правильные решения и указывая правильный путь. Желаю благополучия, удачи, а также тепла и любви от близких!
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Поздравляю тебя с чудесным праздником – твоим Днем Ангела! Пусть этот день принесет тебе только лучшее: удачу, радость, мир и покой в сердце. Пусть ангел охраняет тебя от всего плохого, а жизнь твоя будет наполнена светом и теплом.
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С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел всегда был тебе на помощь, а его поддержка даровала силы и вдохновение на каждом шагу. Пусть этот день принесет тебе много радостных мгновений и подарит чувство покоя и благополучия.
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Поздравляю тебя с чудесным праздником – Днем Ангела! Пусть этот день будет наполнен счастьем и радостью, а твой ангел всегда оберегает тебя от бед и приносит в твою жизнь только самое лучшее. Желаю здоровья, удачи и гармонии!
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