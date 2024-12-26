День ангела 26 грудня: кого та як вітати з іменинами

26 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 26 грудня

26 грудня 2024 року привітайте з іменинами Луку, Степана, Федора, Антоніну.

Лука — латинське походження, означає "світло". В дитинстві має небагато друзів, спокійний. В дорослому віці стає щедрим, любить спільно проводити час з родиною.

Степан — давньогрецьке ім'я, перекладається як "вінець". В дитинстві неемоційний, ввічливий. В дорослому віці стає простим, легким у спілкуванні.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "подарунок Бога". В дитинстві повільний і тихий. В дорослому віці стає чарівним, цілеспрямованим, працьовитим.

Антоніна — латинське походження, означає "з роду Антонія". В дитинстві добра і поступлива дівчинка. В дорослому віці стає працьовитою, притягує людей своєю емпатією.

День ангела 26 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, дарує радість і благополуччя, а на твоєму життєвому шляху завжди буде мир, гармонія та удача. Будь здоровим, щасливим і наповненим добром!

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В цей святковий день хочу привітати тебе з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагаючи приймати правильні рішення і вказуючи правильний шлях. Бажаю благополуччя, удачі, а також тепла та любові від близьких!

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Вітаю тебе з чудовим святом – твоїм Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі тільки найкраще: удачу, радість, мир і спокій у серці. Нехай ангел охороняє тебе від усього поганого, а життя твоє буде сповнене світлом і теплом.

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був тобі на допомогу, а його підтримка дарувала сили та натхнення на кожному кроці. Нехай цей день принесе тобі багато радісних миттєвостей і подарує відчуття спокою та добробуту.

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Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений щастям і радістю, а твій ангел завжди оберігає тебе від бід і приносить у твоє життя лише найкраще. Бажаю здоров'я, удачі та гармонії!

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