Втрати Росії станом на 26 грудня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 26 грудня 2024- го ЗСУ знищили 780 860 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1540 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 780 860 (+1540) осіб,

танків ‒ 9630 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 19933 (+10) од,

артилерійських систем – 21357 (+24) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1031 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20971 (+63),

крилаті ракети ‒ 3003 (+55),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 32180 (+63) од,

спеціальна техніка ‒ 3667 (+0).

Як повідомлялося, АТЕШ повідомив, що росіяни не забирають тіла своїх загиблих на півдні Херсонщини. Робиться це за вказівками вищого командування, щоб не сплачувати компенсацію сім'ям загиблих.

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