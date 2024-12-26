Втрати Росії станом на 26 грудня: Генштаб оновив дані

Знищено багато ворожої техніки.
Станом на ранок 26 грудня 2024- го ЗСУ знищили 780 860 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1540 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 780 860 (+1540) осіб,
- танків ‒ 9630 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19933 (+10) од,
- артилерійських систем – 21357 (+24) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1031 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20971 (+63),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+55),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32180 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 3667 (+0).
Як повідомлялося, АТЕШ повідомив, що росіяни не забирають тіла своїх загиблих на півдні Херсонщини. Робиться це за вказівками вищого командування, щоб не сплачувати компенсацію сім'ям загиблих.