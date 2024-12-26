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Потери России на 26 декабря: Генштаб обновил данные

Потери России на 26 декабря: Генштаб обновил данные

Потери РФ в войне составляют около 781 тыс. человек. / Фото: Associated Press

Уничтожено много вражеской техники.

По состоянию на утро 26 декабря 2024 года ВСУ уничтожили 780 860 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1540 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 780 860 (+1540) человек,
  • танков ‒ 9630 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19933 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 21357 (+24) ед,
  • РСЗО – 1256 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1031 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 20971 (+63),
  • крылатые ракеты – 3003 (+55),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 32180 (+63) ед,
  • специальная техника – 3667 (+0).

Как сообщалось, АТЕШ сообщил, что россияне не уносят тела своих погибших на юге Херсонщины. Делается это по указаниям высшего командования, чтобы не платить компенсацию семьям погибших.

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