Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Эксперт объяснил, почему Россия отчаянно пытается форсировать Днепр возле Херсона

Эксперт объяснил, почему Россия отчаянно пытается форсировать Днепр возле Херсона

Форсирование Днепра (фото иллюстративный) / Фото: Минобороны Украины

Враг атакует с низкого берега и проигрывает в средствах поражения.

Российские захватчики пытаются создать плацдарм на правом берегу Днепра до начала возможных переговоров по окончании войны, поскольку у нее нет шансов захватить Херсон.

Таково мнение в эфире Radio NV военный обозреватель Денис Попович.

"От им (россиянам — ред.) нужно сейчас сказать: «У нас есть плацдарм на правом берегу реки Днепр, под Херсоном, в Херсонской области. Пожалуйста, давайте считаться с тем, что он есть. А Херсон уже есть в нашей Конституции, потому что мы же заложили его в территорию РФ. такова у них цель. Потому что захватить Херсон, как уже было сказано, шансов у них нет", — сказал Попович.

Он заявил, что это сейчас будет как "Крынки наоборот".

"Враг атакует с низкого берега, мы имеем преимущество в артиллерии, в дронах, благодаря тому, что правый берег на Днепре всегда выше, чем левый, и в Херсоне тоже. И враг находится в такой ситуации", — заявил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ рассказали о делах оккупантов под Херсоном.

Кроме того, мы ранее информировали, что Херсонская ОВА опровергла слухи о наступлении россиян.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация