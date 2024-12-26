Эксперт объяснил, почему Россия отчаянно пытается форсировать Днепр возле Херсона

Российские захватчики пытаются создать плацдарм на правом берегу Днепра до начала возможных переговоров по окончании войны, поскольку у нее нет шансов захватить Херсон.

Таково мнение в эфире Radio NV военный обозреватель Денис Попович.

"От им (россиянам — ред.) нужно сейчас сказать: «У нас есть плацдарм на правом берегу реки Днепр, под Херсоном, в Херсонской области. Пожалуйста, давайте считаться с тем, что он есть. А Херсон уже есть в нашей Конституции, потому что мы же заложили его в территорию РФ. такова у них цель. Потому что захватить Херсон, как уже было сказано, шансов у них нет", — сказал Попович.

Он заявил, что это сейчас будет как "Крынки наоборот".

"Враг атакует с низкого берега, мы имеем преимущество в артиллерии, в дронах, благодаря тому, что правый берег на Днепре всегда выше, чем левый, и в Херсоне тоже. И враг находится в такой ситуации", — заявил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ рассказали о делах оккупантов под Херсоном.

Кроме того, мы ранее информировали, что Херсонская ОВА опровергла слухи о наступлении россиян.

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