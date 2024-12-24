Будет ли армия РФ штурмовать Херсон: в ВСУ ответили

Пока действия врага нельзя назвать подготовкой к масштабному штурму.

Армия РФ стремится захватить плацдарм на одном из островов или на правом берегу Днепра, чтобы разместить средства для обстрелов Херсона и подразделений ВСУ.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Пивдня Владислав Волошин в эфире "Радио Свобода".

По его словам, именно поэтому на Приднепровском направлении ежедневно фиксируют по пять-семь штурмов оккупантов, которые они совершают малыми пехотными группами.

"Враг ищет, прощупывает нашу оборону: где есть слабые места, пытается определить, где у нас стоят огневые средства, пытается посмотреть, как расположена система обороны, где огневые позиции", – сказал Волошин.

Впрочем, действия врага нельзя назвать подготовкой к масштабному штурму или форсированию Днепра. Ведь, объясняет военный, такие операции выполняют большими силами, которые в нынешних условиях скрыть очень сложно. ресурсов. Кроме того, чтобы скрыть передвижение большого количества понтонных машин. практически невозможно, атаковать исключительно пехотой на катерах или моторных лодках – бессмысленно.

Это делается значительно большими силами, но большие силы при современных средствах разведки скрыть очень трудно. Чтобы переправить бронетехнику, как-то перебросить на другую сторону Днепра, необходимы средства… Построить понтонную переправу – это по меньшей мере должен быть мост до километра. которые везут понтоны… Штурмовать только одной пехотой на каких-то катерах или моторных на лодках, понимаете, это, грубо говоря, несерьезно. Это несколько залпов кассетных боеприпасов – и они кормят рыб", — отмечает Владислав Волошин.

Напомним, глава Херсонской областной военной администрации администрации Александр Прокудин сообщал, что российские диверсанты пытались прорваться в Херсон.

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