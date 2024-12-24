Чи буде армія РФ штурмувати Херсон: у ЗСУ відповіли

Наразі дії ворога не можна назвати підготовкою до масштабного штурму.

Армія РФ прагне захопити плацдарм на одному з островів або на правому березі Дніпра, щоб розмістити засоби для обстрілів Херсону та підрозділів ЗСУ.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, саме тому на Придніпровському напрямку щодня фіксують по п'ять-сім штурмів окупантів, які вони здійснюють малими піхотними групами. Росіяни активізували штурми на островах Козацький та Великий Потьомкін. Також загарбники намагаються знайти слабкі місця оборони ЗСУ.

"Ворог шукає, промацує нашу оборону: де є слабкі місця, намагається визначити, де у нас стоять вогневі засоби, намагається подивитися, як розташована система оборони, де вогневі позиції", – сказав Волошин.

Втім, дії ворога не можна назвати підготовкою до масштабного штурму чи форсування Дніпра. Адже, пояснює військовий, такі операції виконують великими силами, які в нинішніх умовах приховати дуже складно. Для переправлення бронетехніки чи створення понтонного мосту, довжина якого має сягати кілометра, потрібно багато ресурсів. Крім того, аби приховати пересування великої кількості понтонних машин практично неможливо, атакувати виключно піхотою на катерах чи моторних човнах – безглуздо.

"Це робиться значно більшими силами, але більші сили при сучасних засобах розвідки приховати дуже важко. Щоб переправити бронетехніку, якось перекинути на інший бік Дніпра, необхідні засоби… Збудувати понтонну переправу – це щонайменше має бути міст до кілометра. Це велика кількість цих машин, які везуть понтони… Штурмувати лише однією піхотою на якихось катерах чи моторних човнах, розумієте, це, грубо кажучи, несерйозно. Це декілька залпів касетних боєприпасів – і вони годують риб", - наголошує Владислав Волошин.

Нагадаємо, очільник Херсонської обласної військової адміністрації адміністрації Олександр Прокудін повідомляв, що російські диверсанти намагалися прорватися до Херсона. ЗСУ ліквідували ворожих солдатів.

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