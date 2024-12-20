Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські диверсанти намагалися прорватися до Херсона: подробиці від влади

Дата публікації
Перегляди
255
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Російські диверсанти намагалися прорватися до Херсона: подробиці від влади

Російський солдат. / Фото: Associated Press

доповнюється

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися прориватися до Херсона. ЗСУ ліквідували ворожих солдатів.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками", - йдеться у повідомленні.

Також, з його слів, росіяни продовжують обстріл Херсона та передмістя з тимчасово окупованих районів області. Під російським вогнем перебувають житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Є потерпілі серед місцевих жителів.

"Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці. Попереду важкі дні. Напружена ситуація збережеться протягом всіх свят, тому не виходьте без нагальної потреби на вулиці", -  наголосив Прокудін. 

Він також закликав жителів евакуюватися з міста. 

Наступна публікація