Російська армія атакує ракетами Україну: подробиці

Зранку 20 грудня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. В країні - ракетна небезпека через пуски ракет військами РФ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

О 06:39 військові попередили про небезпеку ракетних ударів. Стало відомо про зліт носія "Кинджалів" - МіГ-31К. Окупаційна армія запустила ракети. Цілі летять на Київ. Зокрема, відомо про атаку балістикою.

Тим часом моніторингові канали інформують, що військові РФ запускали балістику з Брянської області. За їхніми даними, цілі важко фіксуються. Саме через пізню фіксацію балістику збивають низько, тому так гучно.