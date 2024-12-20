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Російська армія атакує ракетами Україну: подробиці

Російська армія атакує ракетами Україну: подробиці

Ракетний удар по Україні 20 грудня. / Фото: ТСН.ua

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Зранку 20 грудня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. В країні - ракетна небезпека через пуски ракет військами РФ

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

О 06:39 військові попередили про небезпеку ракетних ударів. Стало відомо про зліт носія "Кинджалів" - МіГ-31К. Окупаційна армія запустила ракети. Цілі летять на Київ. Зокрема, відомо про атаку балістикою. 

Тим часом моніторингові канали інформують, що військові РФ запускали балістику з Брянської області. За їхніми даними, цілі важко фіксуються. Саме через пізню фіксацію балістику збивають низько, тому так гучно.

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