Втрати Росії станом на 20 грудня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 20 грудня 2024 року ЗСУ знищили 770 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 2200 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу‒ близько 770 420 (+2200) осіб,

танків ‒ 9584 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 19823 (+24) од,

артилерійських систем – 21220 (+42) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1027 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20600 (+79),

крилаті ракети ‒ 2943 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31793 (+115) од,

спеціальна техніка ‒ 3662 (+6).

Нагадаємо, член парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон розповів про втрати солдатів армії Північної Кореї в Курській області. Щонайменше сто військових КНДР, дислокованих в РФ, загинули.

Читайте також:

Снайпер "Лектор" встановив рекорд знищивши окупанта на відстані 2069 метрів