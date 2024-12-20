Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати Росії станом на 20 грудня: Генштаб оновив дані

Втрати Росії станом на 20 грудня: Генштаб оновив дані

Станом на 20 грудня 2024-го знищено понад 770 тис. солдатів РФ. / Фото: Associated Press

Знищено багато російської техніки.

Станом на ранок 20 грудня  2024 року ЗСУ знищили 770 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 2200 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу‒ близько 770 420 (+2200) осіб,
  • танків ‒ 9584 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19823 (+24) од,
  • артилерійських систем – 21220 (+42) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1027 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня  – 20600 (+79),
  • крилаті ракети ‒ 2943 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31793 (+115) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3662 (+6).

Нагадаємо, член парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон розповів про втрати солдатів армії Північної Кореї в Курській області. Щонайменше сто військових КНДР, дислокованих в РФ, загинули. 

Читайте також: 

Снайпер "Лектор" встановив рекорд знищивши окупанта на відстані 2069 метрів

Снайпер "Лектор" встановив рекорд знищивши окупанта на відстані 2069 метрів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація