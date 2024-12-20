Втрати Росії станом на 20 грудня: Генштаб оновив дані

Знищено багато російської техніки.
Станом на ранок 20 грудня 2024 року ЗСУ знищили 770 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 2200 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу‒ близько 770 420 (+2200) осіб,
- танків ‒ 9584 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19823 (+24) од,
- артилерійських систем – 21220 (+42) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1027 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20600 (+79),
- крилаті ракети ‒ 2943 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31793 (+115) од,
- спеціальна техніка ‒ 3662 (+6).
Нагадаємо, член парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон розповів про втрати солдатів армії Північної Кореї в Курській області. Щонайменше сто військових КНДР, дислокованих в РФ, загинули.
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