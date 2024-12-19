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Експерт оцінив, де Росія може почати новий великий наступ

Експерт оцінив, де Росія може почати новий великий наступ

Російська армія. / Фото: Associated Press

Наразі можна прогнозувати можливі окремі наступальні дії росіян в районі Куп'янська.

Поки армія РФ не має достатньої кількості сил та ресурсів для того, щоб проводити одночасні великі наступальні дії на кількох ділянках фронту. Наразі окупанти зосередженні на наступі в районі Покровська і Курахового.

Про це в ефірі "Radio NV" висловився полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

"Для нього залишається основним пріоритетом просування в районі Покровського виступу та Курахового... Після того, як противник закінчить з Кураховим та Покровськом, він може думати про Куп'янськ. Перекинути туди додаткові ресурси. Але чи є в нього ці ресурси — це питання відкрите", — сказав Грабський.

За його словами, наразі можна прогнозувати можливі окремі наступальні дії росіян в районі Куп'янська. Втім, тут не йдеться про масовий характер, як це зараз відбувається в Донецькій області.

"Основний удар — в районі Покровська та Курахового. Можуть проводитися серії другорядних наступальних дій, зокрема в районі Куп'янська, Лиманського напрямку, Сіверська, херсонських островів. Але це не означає, що противник має достатньо ресурсів, щоб здійснювати масований наступ в тих локаціях", — пояснив Грабський.

Експерт наголошує, що Куп'янськ на Харківщині має хорошу лінію фортифікацій, а оборону в місті тримають підрозділи, які давно і добре знають цю місцевість.

Як повідомлялося, армія РФ може оточити ЗСУ на Донеччині. Зокрема, біля Времівського виступу. 

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