Експерт оцінив, де Росія може почати новий великий наступ

Поки армія РФ не має достатньої кількості сил та ресурсів для того, щоб проводити одночасні великі наступальні дії на кількох ділянках фронту. Наразі окупанти зосередженні на наступі в районі Покровська і Курахового.

Про це в ефірі "Radio NV" висловився полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

"Для нього залишається основним пріоритетом просування в районі Покровського виступу та Курахового... Після того, як противник закінчить з Кураховим та Покровськом, він може думати про Куп'янськ. Перекинути туди додаткові ресурси. Але чи є в нього ці ресурси — це питання відкрите", — сказав Грабський.

За його словами, наразі можна прогнозувати можливі окремі наступальні дії росіян в районі Куп'янська. Втім, тут не йдеться про масовий характер, як це зараз відбувається в Донецькій області.

"Основний удар — в районі Покровська та Курахового. Можуть проводитися серії другорядних наступальних дій, зокрема в районі Куп'янська, Лиманського напрямку, Сіверська, херсонських островів. Але це не означає, що противник має достатньо ресурсів, щоб здійснювати масований наступ в тих локаціях", — пояснив Грабський.

Експерт наголошує, що Куп'янськ на Харківщині має хорошу лінію фортифікацій, а оборону в місті тримають підрозділи, які давно і добре знають цю місцевість.

Як повідомлялося, армія РФ може оточити ЗСУ на Донеччині. Зокрема, біля Времівського виступу.

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