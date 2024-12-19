Генштаб підтвердив удар по заводу нафтопродуктів в Ростовській області: деталі

Вночі проти четверга, 19 грудня, українські Сили оборони вдарили по інфраструктурі та виробничих потужностях

"Новошахтинського заводу нафтопродуктів в Ростовській області РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Уражено ще один стратегічний об’єкт російських окупантів. Це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Використовується для забезпечення потреб збройних сил РФ", - повідомили українські військові.

Атаковане підприємство спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тон нафти на рік.

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа в районі об’єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5.