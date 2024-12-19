Вночі на Хмельниччині сталися вибухи

Інформації про потерпілих немає.

Цієї ночі під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сталися вибухи через атаку російських безпілотників.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі в межах Хмельницької області наші сили ППО знищили два ворожих БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило, додав чиновник.

Як повідомлялося, вночі 19 грудня Росія атакувала Україну ракетами та 85 дронами. Завдяки роботі ППО влучань не зафіксовано.

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