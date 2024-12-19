Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу: які наслідки

Вночі проти 19 грудня армія РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Пошкоджені інфраструктура, дві дев'ятиповерхівки, лікарня, школа, магазин і десять авто. На місці працює штаб. Мешканці можуть отримати будматеріали, аби закрити побиті вікна", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, пізно ввечері 18 грудня окупанти вдарили по Харківщині - неподалік населеного пункту Циркуни Харківського району. Є потерпілі.

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